A járásban két kormányablak működik, Hódmezővásárhelyen és Mindszenten. A megnyitásuk óta 800 000 ügyfelet szolgáltak ki. Juhász Tünde elmondta, a járási kormányablakok ügyfélszáma a megyei átlaghoz képest is magasabb.

– A vásárhelyi kormányablak emellett országosan is egyedülálló. A klasszikus, kormányablakban intézhető ügyek mellett jelen van a foglalkoztatási-, földhivatali ügyintézés és teljes skálájával a családtámogatás, egészségbiztosítás és a nyugdíjfolyósítás is. 2018 januárja óta az adóhatósági ügyfélszolgálat is itt található. A hódmezővásárhelyi kormányablakban 2500-féle ügyet lehet intézni, ebből 500-at elektronikusan is – sorolta Juhász Tünde.

Hangsúlyozta, a kormányablakok létjogosultságát az elmúlt évek igazolták.

Lázár János kiemelte, tízéves munka eredménye, hogy a kormányhivatal itt tart.

– 198 járásra osztottuk az országot és azt vállaltuk, hogy lehetővé tesszük, hogy egy-egy járásban mindent elintézhessenek a választópolgárok. A hódmezővásárhelyi kormányablaknál néhány perc a várakozási idő, az ügyintézés átlagosan 10 perc, ami az országos átlagot messze meghaladja. A vásárhelyi hivatal jól dolgozik, a vásárhelyi tisztviselők kimagaslóan jó teljesítményt nyújtanak – fogalmazott Lázár János.