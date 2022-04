Vezető hírek 3 órája

A bolgár kertészek öröksége

Még ma is élnek Szentesen és Szegváron leszármazottaik azoknak a bolgár kertészeknek, akiknek példája nyomán a melegágyi hajtatás elterjedt a magyar parasztkertészek között is. A szentesi Conkov, Todorov, Dimitrov vagy a szegvári Ivanov és Nedelkovics nevek manapaság is ismerősen csengenek. Tiszteletükre 2019-ben szobrot is emelt a város.

A bolgárkertészek szobra Szentesen. Fotó: Majzik Attila

Szentes és térsége büszke gyökereire, különösképpen azokra a 19. század végén betelepült kertészekre, akik új módszereikkel megreformálták a zöldségtermesztést. A kertészkedés mára a régió egyik jellegzetességének számít, olyannyira, hogy a szentesi paprika nemrég a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerült. Török gyerek megvágta... Bulgária az Oszmán Birodalom része volt a 19. században, a török megszállás alatt álló országban pedig számos kertészeti szakértelemmel bíró bolgár ragadt vándorbotot, hogy máshol kamatoztassa tudását. A bolgár kertészek Románián és Dobrudzsán keresztül Oroszországba is eljutottak, de egyes csoportjaik Lengyelországban, Németországban és Franciaországban is létesítettek kerteket. Magyarországon először az 1800-as évek második felében jelentek meg. A megélhetési és az értékesítési lehetőségekhez iga­­zodva szétszórtan, egymástól viszonylag távol igyekeztek megtelepedni, hogy ne jelentsenek egymás számára konkurenciát, írja Mód László Bolgár kertészek Szentes környékén című munkájában. ...magyar gyerek gyógyítja Szentes környékére a bolgár kertészek bevándorlása az 1870-es évek közepétől az 1940-es évek végéig tartott. Többségük csak idény­mun­­­kát vállalt, ami azt jelentette, hogy a téli hónapokra visszatértek szülőföldjükre, de voltak azonban olyanok is, akik a város határában új hazára leltek, derül ki Mód László tanulmányából. Szentesen és Szegváron ma is élnek az első kertészek leszármazottaik, a szentesi Conkov, Todorov, Dimitrov és a szegvári Ivanov és Nedelkovics utódok. Bolgár kertészek. Fotó: Szentesi Levéltár Új módszerek Az Alföldön letele­pedő bolgár kerté­szek széles körű nö­­­­vényápolási ismere­tekkel bírtak és az új zöldségfajták elterjesztésében is élen jártak. A növényeket melegágyi hajtatással és árasztásos öntözéssel termelték. Kezdetben a ló- és marhatrágya keverékét taposták bele a kiásott ágyásokba, majd földet hantoltak rájuk, a századfordulótól kezdve pedig már melegágyi üvegeket is használtak, tudjuk meg Mód László írásaiból.

Az általuk alkalmazott és meghonosított termesztési eljárásokkal és technikákkal a magyarok is megismerkedtek, a 19–20. század fordulójára pedig szinte mindenütt a bolgár rendszerű kertkultúra vált meghatározóvá. A térség részévé váltak Szentesen és környékén jó pár bolgár kertész telepedett meg, akik pedig itt leltek új otthonra, azok szinte mindegyike magyar lányt vett feleségül. Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy gyorsan asszimilálódjanak a helyi környe­zethez: gyermekeik az esetek többségében görögkeleti vallásukat és bolgár anyanyelvüket sem vitték tovább. Bár számarányuk az összlakossághoz képest elenyészően kevés volt, ám tevékenységüknek köszönhetően a város határában gombamód kezdtek szaporodni a bolgár rendszerű kertészetek. Hála az elődöknek Szegvár, de kiváltképp Szentes máig őrzi és tiszteli a bolgár kertészek munkáját: ezen alapul, hogy az étkezési paprika termelése sok-sok évtizede meghatározó tevékenység a dél-alföldi régióban. A „Szentesi paprikát” 2014 tavaszán látta el az Európai Bizottság oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel, majd 2021 decemberében a a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerült.

A messziről jött kertészeknek a Bolgárkertész utca és a 2019-ben emelt Bolgárkertészek szobor is emléket állít.

