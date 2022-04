Nagyjából egy hónappal ezelőtt Kecskeméten rendezték meg a Bácsvíz-kupa búvárúszóversenyt. A viadalon a Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolója, Duzmath Izabella nagyszerű eredményeket ért el. 200 méter felszínen a dobogó legfelső fokára állhatott fel. 100 méter felszínen és 4×100 méter felszínen pedig bronzérmes lett.

Nővérem búvárúszó volt, én pedig szerettem mindig a vizet, így nem volt nehéz rátalálni a sportágra. Édesapám is támogatta a döntésemet, amit nem bántam meg, mert nagyon szeretem. Amit igazán kedvelek benne, hogy az uszonyok segítségével még gyorsabban úszhatok, élvezem a sebességet – árulta el Izabella.



Remek kis csapat jött össze Szegeden. Kanyó Dénes vezetőedző dolgát megkönnyíti, hogy tehetségekben nincs hiány. Ennek köszönhetően a fiatalok húzzák előre egymást.

Kiváló a közösségünk, na­gyon összeszokott a társaság. Tudom, hogy sokat kell még dol­­goznom, mert szeretnék fej­lődni. A kecskeméti verseny tényleg jól sikerült, ez egy jó alap lehet. Szeretem a hosszabb távokat, így az 1500 métert. Ez hatalmas koncentrációt is jelent egyben, hiszen úszás közben számolni kell a köröket, hogy hol tartok. Engem teljesen kikapcsol az úszás. Azzal is tisz­­tában vagyok, hogy még több edzésre kell járnom, hogy az időeredményem még jobb legyen. Szeretek tanulni, a Radnóti Miklós gimnázium kilencedik osztályába járok. Kedvenc tantárgyam a matematika, szok­­tam versenyeken is indulni. Komoly céljaim vannak a búvár­úszással. Idén rendezik a junior világbajnokságot, amelyre van esélyem még kijutni, megúszni a szintidőt. Még azonban na­gyon fiatal vagyok, így nem leszek csalódott, ha idén ez nem jön össze, mert még bőven van időm, hogy ott legyek ilyen eseményen – zárta a beszélgetést a 15 éves tehetséges búvárúszó.