Két éve dolgozik azon Széll Márta molekuláris biológus, az SZTE SZAOK Orvosi Genetikai Intézetének vezetője és Buzás Krisztina, az SZTE SZAOK és TTIK közös Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense hogy a koronavírus-betegség súlyos és kevésbé súlyos lefolyására választ adjanak. Az SZTE kutatónői szerint a titok többek között a gének variánsaiban rejlik, eddig elvégzett munkájukról a Szabadegyetemen adtak számot.

Genetikai állományunk mindössze 1 százalékában kü­lönbözik embertársainkétól, és ez a különbség határozza meg a fiziológiai különbségeinket, valamint a különböző betegségekre való hajlamunkat is. Ezért indítottuk el két évvel ezelőtt az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével és Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve azt a kutatást, amely egy biológiai mintagyűj­teményre alapszik, és több szem­­pontból is óriási szereppel bír. A mintákat mindeddig 600 koronavírusos, vagy már azon átesett betegtől gyűjtöttük be vérvétellel. A vérminták segítségével azt próbáljuk meg kideríteni, hogy melyek azok a gének, amelyek variánsai hajlamosítják az adott személyt a súlyos betegségek kialakulására, illetve hogy melyek azok a gének, amelyek variánsai megvédik az adott személyt mindettől – számolt be Széll Márta.

Jelentkezőket várnak

Az SZTE rektorhelyettese el­mondta, eddig több mint 100 mintát sikerült teljesen feldolgozniuk, így már meg is tud­tak nevezni olyan géneket, amelyek variánsai hozzájárulhatnak vagy épp megvédhetik az adott személyt a megbetegedések súlyosságától. Ahhoz azonban, hogy validnak tekintsék, ugyanezt a vizsgálatot egy kibővített betegcsoporton is el kell végezniük, ezért további 400 személyre van szükségük, az egyetemek várják a jelentkezőket. A cél egy olyan génpanel felállítása, amely megmutatja az embereknek, hogy milyen mértékű a hajlamuk a korona­vírus-fertőzésre és az általa okozott betegség súlyos lefolyására.

App segít a megértésben

A Szabadegyetemen jelen volt Kertész Éva, a WHO kommunikációs menedzsere is, aki arról beszélt, hogy az elmúlt két évben megnőtt a lakosság egészséggel kapcsolatos információéhsége.

A tájékozódni vágyó laikus nincs egyszerű helyzetben, hiszen a pandémiával párhuzamosan megjelent az infodémia is, amelynek köszönhetően szinte elveszünk az információ tengerében. Ennek megakadályozásában segít a WHO és a UNICEF szakemberei által létrehozott HealthBuddy+ chatbot, amely a járvánnyal kapcsolatos alapkérdésekre ad egyszerű, adatokkal alátámasztott, hiteles válaszokat – ismertette.

Újabb 72 beteg

Pénteki koronavírus-összefoglalónk óta egyébként újabb 72 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Csongrád-Csanádban. Így a vírus 2020. márciusi megjelené­­se óta már 80 ezer 166-an betegedtek meg megyénkben. Fontos információ az is, hogy újra lehet betegeket látogatni a vásárhelyi és makói kórházban.