Három első osztály indítását tervezik a Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában: egy általános tantervű, angol orientáltat, illetve kettő két tannyelvűt. Pécskai Gabriella intézményvezető elmondta, a két tannyelvű osztályokban a gyerekek már első osztályban heti 5 óra angollal kezdenek, melyből egyet amerikai lektor tart, és 3 készségtantárgyat is angolul tanulnak. Felső tagozatban pedig már heti 8 angol órájuk van és a történelmet, természettudományokat, valamint a célnyelvi civilizációt is idegen nyelven tanulják.

Mindennek köszönhetően 8. osztály végén sokan középfokú nyelvvizsgát tudnak tenni, de egyre többen vannak, akik felsőfokúznak. A szaktárgyi angoltudásuk pedig hatalmas előnyt jelent számukra a középiskolában – fogalmazott az intézményvezető. Hozzátette: az általános tantervű osztályban is angol tagozatnak megfelelő óraszámban tanulják a gyerekek felső tagozaton az idegen nyelvet.

Természetesen a sok nyelv­óra pluszterhet jelent, de a tapasztalatok azt mutatják, megéri ez a befektetés, az angol nyelvi környezet az életük részévé válik. Ezt segítik a nálunk tanuló külföldi diákok is: a madagaszkári, thai, japán és amerikai gyerekekkel ugyanis a szünetekben is angolul tudnak beszélgetni – mondta Pécskai Gabriella, aki hangsúlyozta, az intézmény a teljes városból és a környező településekről is beiskoláz.

Az angol nyelvtanítás mellett a sport is kiemelkedő a Madáchban. A délelőtti órarendbe illesztve délutánonként az iskolában úszás-, korcsolya-, kézilabda-, kosárlabda-, atlétika- és focifoglalkozásokon, illetve tánc- és képzőművészeti szakkörökön lehet részt venni. Mindehhez a két tornaterem mellett udvari kézi- és kosárlabdapálya, illetve egy kültéri fitneszpark is rendelkezésre áll. Az intézmény ökoiskola, így kiemelt figyelmet fordítanak a környezettudatos és fenntarthatóságra nevelésre, továbbá az egészséges életmód kialakítására is.

Szakmai kapcsolatainknak, együttműködő partnereinknek köszönhetően sok tanítási órát, foglalkozást tudunk szervezni külső helyszínen, ezzel még több élményt, tapasztalatot szerezhetnek a tanulók. Járnak a Tudástárba, színházba, könyvtárba, természettudományos laborba és az Agórába is – sorolta az intézményvezető.Az iskola honlapján már lehet regisztrálni a jövőre induló elsős osztályokba. Márciusban elindult a hagyományos „Ovi-suli” program is, amit a „Boldog iskolás leszek!” programsorozatban valósítanak meg.

Aki ezeken részt vesz, jó eséllyel kerülhet be valamelyik osztályunkba – tette hozzá az igazgató. A következő alkalom ma lesz: az érdeklődők délelőtt órákat látogathatnak, délután pedig a gyerekek játékos foglalkozásokon vehetnek részt, miközben a szülőknek tájékoztatót tartanak.