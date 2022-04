Hetek óta húzódik Szegeden a Mars téri, a Sás utcai és a Napsugár Óvoda bezáratásának ügye, az önkormányzat továbbra sem adott hírt arról, hogy érdemes-e a szülőknek május 10. és 11. között beíratni gyermeküket az említett 3 in­tézménybe. Lapunk is megke­reste a várost levélben még április 25-én, de választ azóta sem kaptunk a kérdéseinkre.

A Sás utcai óvodába járó gyermekek szülei is levelet írtak, ők a polgármester felé intéztek javaslatokat, ezt pedig a lakosság közül is sokan támogatták aláírásukkal, összesen 1401-en. A levélben az óvodába jelenleg is járó négy csoport fenntartását kérték, vagy ha ez nem lehetséges, akkor azt kérik, hogy vonják össze a gyerekeket három csoportba. Hozzátették, ha ebben a formában egyáltalán nem működhet tovább az óvoda, akkor azt kifutó rendszerben szüntessék meg, vagyis a mostani óvodások még onnan mehessenek iskolába.

Eközben Binszki József kép­viselő a közösségi oldalán nyug­­tatta meg a Mars téri ovi­ba járók szüleit. Azt írta, hogy személyesen konzultált Botka László polgármesterrel az ügy­ben, és szó sincs bezárásról, ezért a szülőknek azt javasol­­ta, hogy nyugodtan írassák be gyermeküket a Mars téri intézménybe, hiszen nemcsak elkezdik, hanem be is fejezik majd ott az óvodát a kicsik.

Az ügyben Német Ferenc ön­kormányzati képviselő nyilatkozott a Délmagyarországnak, aki elmondta, a polgármester érzékelte, hogy nem lesz közgyűlési többség az óvodabezárás kapcsán, ezért nem terjesztik azt elő. Megjegyezte, egy óvoda fideszes, míg kettő DK-s körzetbe tartozik, és az utóbbi körzetek képviselői is Botka ellen szavaztak volna a közgyűlésen. Kiemelte, a bezárás barátságtalan lépés lett volna a polgármestertől, főleg úgy, hogy a választás előtt egy héttel még óvodát adott át, és arról beszélt, hogy Szeged támogatja a kisgyermekeseket, majd egy héttel később a város majdnem hivatalos oldalán megjelent az információ arról, hogy bezárnának három óvodát. Tehát volt szándék erre, de győzött a józan ész – tette hozzá.

Egyébként jócskán dagad a botrány a városháza táján, ugyanis a legutóbbi közgyűlés zárt ülésén nem született döntés arról, hogy kik kapják meg két hét múlva a város kitüntetéseit az ünnepi közgyűlésen. Német elárulta, Botka ellen sza­­vaztak a sajátjai is, ezért módosítania kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és kompromisszumot kell kötnie a kitüntetett személyek kapcsán. Továbbá gond van a helyi lakásrendelettel is, ugyanis jogsértő, 18 pontban kell módosítani, miközben az óvadékügyben egy károsult már pert nyert az IKV-val szemben.