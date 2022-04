Általános iskolás korában egy néptánccsoport tagjaként kezdte bontogatni szárnyait Czár Gergely, a Szegedi Kortárs Balett táncművész-koreográfusa és próbavezetője.

Tetszett a közösség, a sok utazás, a táborok, a színpadi lét, és gyorsan tanultam a technikákat. A Pécsi Művészeti Szakgimnáziumba mentem tovább. Az első évben beválogattak a színházba, a Pál utcai fiúkban játszottam Nemecseket. Szóval a színészetbe is belekóstoltam, de végül a táncművészet mellett döntöttem, mert az ötvözte a mozgás és a színpad iránti vágyamat – mondta el lapunknak. Később elvégezte a Magyar Táncművészeti Egyetemet, a pécsi, majd a debreceni baletthez szerződött, 2006 óta pedig a Szegedi Kortárs Balett társulatát erősíti.

Csak az első két évben működtem Szegeden kizárólag táncművészként. Azután Juronics Tamás megbízott a próbavezetéssel, és már hosszú ideje koreografálunk együtt darabokat. Mindemellett régóta modern és klasszikus tréningeket is tartok. Szóval nagyon sok izgalmas lehetőséget kaptam itt. A saját feladataimat és az előadásokat tekintve is nagyon színes a Szegedi Kortárs Balett kínálata, ez a változatosság tart itt. Ez a társulat nemcsak a város, de az ország művészeti életének is megkerülhetetlen kiválósága. Jó érzés ennek része lenni – fejtette ki.

A társulattal a fél világot bejárta, ahogy fogalmazott, Ausztrálián és az Antarktiszon kívül minden kontinensen színpadra léptek már. Legutóbb a Dubaji Világkiállításon a Carmina Burana előadással képviselték hazánkat.

Nemzeti ünnepünkön a már számos szakmai kitüntetéssel, köztük Harangozó Gyula-díjjal méltatott táncművész-koreográfus Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől. Elmondta, első alkalommal vett át díjat édesapaként, ami nagyon megható volt számára. A díjátadóra feleségével másfél éves kisfiukat, Bercelt is elvitték.

A Harangozó-díj kimondottan táncművészeti kitüntetés, a lovagkeresztet azonban zömmel nem művészek kapják. Úgy érzem, hogy ez nem kizárólag a színpadi teljesítményemnek szól, hanem az egész tevékenységemnek, amit a Szegedi Kortárs Balettnél végeztem. Nagy megtiszteltetés és egészen különleges érzés volt immár édesapaként átvenni. A feleségem, a kisfiam és édesanyám volt ott. Láttam a büszkeséget a szemükben felém, és remélem, ők is látták az enyémben a büszkeséget feléjük – fogalmazott.

Legközelebb április 19-én és 20-án a nagy sikerrel futó Danza című előadásban, április 22-én pedig a lenyűgöző látványvilágú Concerto című hármas táncjátékban láthatja a szegedi közönség. Utóbbi produkció megalkotásában Juronics Tamás művészeti vezető mellett társkoreográfusként vett részt Czár Gergely.

A Danzát két olasz koreográfus, Enrico Morelli és Walter Matteini alkotta. Az Elégia című rész nagyon lírai, érzelmes, finom előadás. A második, Örökség című rész pedig egy történetet mesél el. Egy szerelmes, meleg férfit táncolok benne, ami egészen új kihívás volt a számomra. Ráadásul ebben a darabban beszélünk is, nagyon izgalmas feladat. A Concerto pedig Bartók legnehezebb zenekari koncertműve. Az előadás egy gyönyörű allegória, amelyben Bartók egyik nagyon nehéz élethelyzete, lelkiállapota, víziói jelennek meg. A zeneszerző személyét és legismertebb műveinek főszereplőjét is megidézi a mű, én a Kékszakállú herceget táncolom – mondta el.