Néhány éves szünet után folytatódott a több mint három évtizedes hagyomány, ismét a Műszakiak Napjának adott otthont a Damjanich laktanya. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki ezredének nyílt napján több mint harmincféle programot kínáltak a résztvevőknek, a gyerekszínháztól kezdve a kutyás bemutatón át a harci helikopterek átrepüléséig.

Elhivatottan, magas szakmai színvonalon

Méltó helyre került a műszakiak csapatának megbecsültsége a magyar honvédségben. Esetükben egy nagyon sokrétű feladat-rendszerről beszélünk, amikor pedig megemlékezünk a műszakiak napjáról, akkor eszünkbe jut az, vajon ennek a fegyvernemnek a képviselőinek elődei hogyan tekintenének a ma műszaki katonáira. Én úgy gondolom, hogy büszkén, mert katonáink elhivatottan, magas szakmai színvonalon, fegyelmezetten végzik feladataikat – nyilatkozta az eseményen Szabó István honvédelmi államtitkár.

Kihívásokkal teli időszak

Mint az államtitkár rámutatott, a katonaság mögött egy nehéz, embert próbáló feladatokkal teli időszak van, de napjaink is tartogatnak még komoly kihívásokat.

2015 óta, az ideiglenes biztonsági határzár megépítésével egy kihívásokkal teli időszak vette kezdetét, ebben alapvető feladatot vállaltak műszaki katonáink, azóta is rendőreinkkel közösen őrzik a déli határt. De itt volt egy kétéves pandémiás időszak is, amely alatt sokféle feladat jelentkezett, és amelyekben a honvédség, köztük a szentesi katonák is nagyszerűen helytálltak. Most pedig az észak-keleti határrészen van szükség a műszaki katonákra – fogalmazott Szabó István.

Fotó: Majzik Attila

Megismerhették a honvédséget

A műszakiak napja arra is kiváló lehetőséget biztosított, hogy az érdeklődő gyerekek, iskolások belelássanak a katonák mindennapjaiba. A számtalan ismeretterjesztő program mellett rengeteg eszközt is ki lehetett próbálni, miközben a laktanya felett vadászgépek és harci helikopterek húztak át.

Nagyon látványosak voltak a repülők, de megnéztük a gépjárműveket is. Minden érdekel, mert én is szeretnék a honvédséghez csatlakozni – mondta el Szabó-Nagy Vince, a békéscsabai Kós Károly Szakgimnázium diákja.

Új parancsnok vette át a zászlót

Az idei műszakiak napján az ezredparancsnoki beosztás ünnepélyes átadása és átvétele is megtörtént: Antal László ezredes csaknem nyolc év szentesi szolgálat után kapott új feladatot, a műszaki ezredet október 15-ig Seres József alezredes vezeti majd megbízott parancsnokként.

A feladataink ismertek, az évre meghatározottak. A legfontosabb dolgunk a határ menti feladatokban való részvétel lesz, illetve az észak-keleti országrészben látunk el feladatot. Ezek mellett hazai és nemzetközi kiképzési rendezvényeink is vannak tervezve erre az évre – tájékoztatott Seres József alezredes.