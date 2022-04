Mivel a barka a legismertebb a húsvét növényei közül, és éppen barkaszentelés előtt állunk, érdemes megemlíteni: a virágvasárnap elnevezése a római katolikus egyház szerint Dominica palmarum, azaz pálmavasárnap. Nevét az e napon szokásos pálmaszentelésről és pálmaágas körmenetről kapta, amit az egyház Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékére rendelt el. Már a hatodik században is tartottak ezen a napon körmeneteket és pálmaszentelést.

Pálma volt a barka

Egy 10. századi, Magyar Néprajzi Lexikonban olvasott leírás szerint a hívők telehordták a templomot pálmafákkal és összekötött ágakkal, ezeket megszentelték, és a zivatar, a villámcsapás és tűz ellen használták. Jézus szamáron ülő alakját körülvezették a városon, miközben énekeltek, a szamarat megdobálták pálmaágakkal, amiket aztán mindenféle varázslás űzésére használtak. A magyarlakta területeken sok vidéken hitték egyébként még száz éve is, hogy a virágvasárnapot megelőző hét a legalkalmasabb virágmagok elvetésére. Egy alföldi faluban, Nagykörün este, miután az emberek nyugovóra tértek, a legények a lányos házak udvarán, kertjében barázdát szántottak és virágmagot vetettek bele, vagy az ablak alá orgonatövet ültettek.

A 15. században Bod Péter írta e napról, hogy „… valami berkeket vagy zöld ágakat szednek; melyeket az után egy ’s más babonára vissza élnek”. Azokban az országokban ugyanis, ahol a pálmafa nem honos, korán bimbózó ágakkal helyettesítették azt, így került nálunk be a liturgiába a barkaszentelés, a néphagyományba a barka. A szentelt barkához ugyanúgy sok hiedelem fűződött egész Európa-szerte, mint a pálmához. Az ország nagyobb részében például azt tartották, a szentelt barkát a szobába bevinni nem szabad, mert akkor sok lesz a légy – hogy ez a hiedelem honnan eredhet, nem tudjuk. Balástyán a barkaágakat iskolás gyerekek gyűjtötték össze, Gergely napjától az ünnepig, némi ajándék járt a fáradozásért.

Villám ellen véd

A szentelt barkát aztán sok dologra használták, olvastuk Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából című kötetében. A szegedi tájon a család mindegyik tagja hideglelés ellen elnyelt belőle egy-egy szemet. Szegeden, hogy a sertésvészt távol tartsák, az ólküszöb alá szentelt barkát tettek. Makón és Deszken a hazahozott barkából kevertek a jószágok ételébe, vastagabb ággal a disznók eledelét kavargatták.

Kiszomboron egy barkaszemet a ló, tehén homlokán dörgöltek szét. Villámcsapás, tűz ellen, ahogy fentebb írtuk, már a 10. században védelemnek vélték, égiháború idején nálunk is használták országszerte. A szegedi tájon szentelt gyertya lángjánál meggyújtották, kémény alá tartották, hogy füstje eloszlassa a fellegeket. Sándorfalván vihar, jégverés idején apróra összevagdalták, felfordították a konyhaasztalt, négy lábára rátették a barkát, úgy imádkoztak mellette.

Az Alföldön szokás volt méhkas elé is tenni belőle, amikor azt először vitték a szabadba, hogy a méhek sok mézet gyűjtsenek.

Jézus keserűsége

A másik növény, ami a leg­gyakrabban kerül szóba a húsvét kapcsán, még mindig nem a répa – a nyúl nem keresztény, hanem germán pogány hagyomány nyomán került a húsvéti ünnepkörbe. Hanem egy sokkal csípősebb gyökér, amit egyesek búvárszemüvegben reszelnek az ünnep előtt: a torma. Jézus keserűségét, szenvedését jelképezi a hagyomány szerint, előképe lehet a zsidó szédertálon található ötféle keserű fű egyike, ami az egyiptomi fogság idejére, a zsidók fogság alatti szenvedéseire emlékeztetett. A szakirodalom szerint ez eleinte vadretek lehetett, ma leginkább reszelt torma, esetleg keserű ízhatású salátalevél. A barkához hasonlóan tehát a torma sem az, ami eredetileg volt.

Bálint Sándor kiemelte: a torma több vidéken is szerepelt a szentelendő ételek között. Göcsejben például a Krisztus keserűségét jelképező tormából evett először a család, hogy erős íze, könnyfacsaró illata elriassza a gonosz lelket, amely most a szentelt előtt szeretne a nyitott szájon át az emberbe hatolni. A tormának egyébként is archaikus gonoszűző erőt tulajdonítottak, már Plinius is említette, hogy elriasztja a kígyókat. A göcsejiek is hitték: azért kell szentelt tormát enni, hogy amikor nyáron a szabadban pihennek, a kígyó a szájukba ne másszék.

Gyékény és rozmaring

Tápé régről híres a gyékény feldolgozásáról, a húsvéti ünnepkör szokásaiban is helyet kapott egykor ez a növény. A hagyományt Dugonics András is említi, mi Bálint Sándornál olvastunk róla: „a gyermekek (főképpen Szegeden) irgalmatlan pattanásokkal verik a földet, nagypénteken gyékénnyel, és azt mondják, hogy Pilátust verik, ki Urunkat Jérusálemben felakasztotta”. A pilátusverés szokásának neve Pilátus eltorzult nevéből poncilusozás volt. A szintén szegedi Somogyi Eleket is idézte a néprajztudós, aki szintén szólt róla, hogy nagypénteken a gyermekek a deszkákat avagy földet verik, „amint közönségesen szokták mondani: a Pilátust verik”. A rozmaringgal, mint a múlhatatlan szeretet virágával szintén Tápén díszítették az asszonyok a templomi szentsírt – a szentsír állításának, őrzésének hagyományáról korábbi cikkeinkben részletesen is olvashatnak. A mediterrán eredetű, örökzöld dísz- és gyógynövényről áttételesen ugyancsak eszünkbe juthat a kereszténység: az ókorban a Bibliából is ismert, keleti eredetű illatszerek – tömjén, mirha, balzsam – mellett, ezek pótlásaként kezdték ültetni. Közép- és Észak-Európában a virágcserép megjelenésével terjedt el a 15–16. században. Magyar források a 16. század második feléből említik először, főzött illatszer készült belőle, ami „aqua reginae Hungariae” (magyar királyné vize) néven Európa-szerte használt előkelő illatszerré vált. A középkor végén a tisztaság és szűziesség jelképe, a menyasszonyi koszorú legfontosabb virága volt.

Krisztus tövisei

Szintén a szegedi néprajztudós idézte az 1530-ból való Érsekújvári kódexet, aminek egy apácáknak szánt előadása szerint Jézus keresztfáján almafából volt az általfa. Olajfából készült a tábla a felirattal: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, „ez az olajfából volt csinálván, melyet az galamb Noénak bárkájában az vízözönnek idejében estve felé hozott volt.” Azt azonban a kódex nem említi, hogy milyen tövisből készült a koronája: ma sem tudjuk biztosan a választ. Ahogy a Magyar Katolikus Lexikon is megjegyzi, a Szentírás alapján nem tudják egyértelműen azonosítani, melyik az a tövis, amelyikből Jézus töviskoronáját fonták. A szóba jöhető legalább 30 növényfajból morfológiai, élettani és növényföldrajzi bélyegeik alapján is nehéz a legvalószínűbbeket kiválogatni, de a szakemberek többsége a tüskés vérfüvet, az európai krisztustövis vagy a palesztin krisztustövis valamelyikét tartja valószínűnek.