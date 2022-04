Mint megírtuk, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat szervezésében idén is közös standon mutatkoztak be a megye legjelentősebb turisztikai szereplői a 44. Utazás Kiállításon, Budapesten. A nemzetközi eseményen a megyéből Szeged, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Makó, valamint Mórahalom mutatta be turisztikai kínálatát az érdeklődők számára.

A szakemberek hisznek abban, hogy együttműködve, összefogva eredményesebben lehet bemutatni a térség értékeit, látnivalóit az érdeklődőknek. A megyei szereplők először 2020-ban fogtak össze, azóta a szakmai együttműködés tovább bővült.



Térségünk turisztikai kínálata március végén Belgrádban is bemutatkozott, majd Szerbia után Bosznia-Hercegovina következett, ahol a múlt héten rendezték meg a 23. Nemzetközi Mostari Vásárt, aminek idei díszvendége és partnere Magyarország volt. A kiállítást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg, aki először a kiállítás fő színpadán mondott beszédet, majd a magyar standot szalagátvágással nyitotta meg.



A partneri megállapodás még a két évvel ezelőtti kiállításra szólt a két ország között, de a járványhelyzet miatt eddig nem tudták megrendezni a kiállítást Bosznia-Hercegovinában, így 2022-ben érte a megtiszteltetés hazánkat és ezzel együtt Mórahalmot, hogy díszvendégként szerepeljen a vásáron. A homokháti kisváros kimagasló turisztikai tevékenységének köszönhetően bekerült a kiállító városok közé. A részvétel egyértelműen tükrözi a város országos szinten betöltött turisztikai pozícióját.



A turisztikai irodától Molnár-­Kecsenovity Erna volt jelen, aki Mórahalom átfogó idegenfor­galmi kínálatát mutatja be az érdeklődőknek Mostarban.

Mé­­hészkei Kiss Nimród pedig a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő képviseletében is­­mertette a fürdő szolgáltatásait.