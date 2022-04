A rendezvényen részt vett Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, aki történeti visszatekintővel kezdte beszédét, Tóth János munkásságát méltatta, aki megszervezte Magyarországon az első hat tanyai iskolát.

Hívő, értékorientált emberek

Meggyőződésem, hogy a nevelés és az oktatás alapkérdése a szeretet, az a törekvés, hogy pici, világra csodálkozó gyermekekből identitással rendelkező, hívő, értékorientált embereket neveljünk, akik tudják, hogy miért vannak a világon. Ez a 2000 éves keresztény kultúránkból, a magyar hagyományokból és az európai értékekből levezetett értékrend meghatározza a magyarság jelenét és jövőjét. Olyan körülmények között, amikor természeti törvényeket tagadnak, és próbálják elmozdítani ifjúságunkat, de a felnőtteket is olyan irányba, ami az emberi természettől idegen. A család feladata az, hogy biztosítsa a felnövekvő ifjaknak a biztonságot és nyújtsa azt a szeretetet, amit más nem tud megadni. Az oktatásnak és a nevelésnek pedig az a feladata, hogy mindezt kiegészítse – mondta a miniszter.

Befogadó iskolai szerepkör

Az iskola fejlesztésére azért volt szükség, hogy az intézmény megteremtse a hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezetet tanulói számára, és felkészüljön a XXI. század kihívásaira, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó, befogadó iskolai szerepkörre. Az is cél volt, hogy biztosítsák a környezetet a sajátos nevelési igényű gyerekek hatékony iskolai megsegítéséhez és a színvonalas fejlesztő foglalkozások megtartásához.

A mórahalmi iskolában minden adott

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke úgy fogalmazott, az elmúlt években rengeteget fejlődött a magyar oktatás infrastrukturális és szakmai szempontból is. 100 milliárdos nagyságrendű uniós és kormányzati fejlesztési forrás érkezett a területre, ebből 3,8 milliárd a szegedi tankerületbe. A szakember kifejtette, ahhoz, hogy egy iskola jól működjön az infrastruktúra és az eszközök mellett szakmaiságra is szükség van. Mint mondta, a mórahalmi iskolában mindez adott: egyaránt odafigyelnek a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, az oktatás mellett hangsúlyt helyeznek a művészeti nevelésre és a testnevelésre is.

Felújítás számokban:A mórahalmi iskola 437 munkanap alatt 365 köbméter beton, 12160 darab tégla felhasználásával újult meg. Beépítettek 64 ablakot és 143 ajtót, a gyerekek egyik nagy kedvence a több mint 20 digitális tábla mellett a hat fotocellás ajtó.