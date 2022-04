Lánya volt az első tanítványa

Azt, hogy jó kis csapat állt össze, mi is tapasztaltuk. A lányok – és a két felnőtt nő –végtelen türelemmel és összpontosítással verték a csipkét, mert ez a munka nagy figyelmet igényel. Nekünk nagyon bonyolultnak tűnt a művelet, de ahogy a 15 éves Czakó Csenge Írisz mondta: nem nehéz, olyan, mint a szövés. Csenge, mint kiderült, Tünde első tanítványa – és egyben a lánya is.

Ő már bonyolultabb mintán dolgozott, látszott a munkáján, hogy messze nem kezdő: 11 évesen kapott kedvet, látva édesanyja munkáját, hogy kipróbálja. Most egy zoborvidéki csipkét verek, piros díszítőszállal

– mutatta be a finom csipkét, ami a párnán egyre hosszabbra nyúlt, alá volt rögzítve a minta, amit a csipkeverő követ. Édes­anyjával szerepeltek már a békéscsabai textilfesztiválon is, amit kétévente rendeznek meg: anya-lánya párosként neveztek be, az egyik kiállított darabjukat, egy csipkedíszes blúzt is megcsodáltuk.

Én voltam a legfiatalabb jelentkező. Nagy élményekkel jöttem el onnan, hiszen kiállították a munkánkat, és másokét is meg tudtuk nézni.

Mindennapi használati tárgyak

Ötleteket is gyűjtenek ugyanis egy-egy ilyen rendezvényen, mert ahogy Tünde elmondta, azon igyekeznek, hogy át lehessen menteni ezeket a díszítéseket a mindennapokba. Olyan használati tárgyakat terveznek készíteni, amiket fel lehet használni a mindennapokban vagy ajándékként, ilyen volt az általunk látott kokárda is. Mutattak mobil- és szemüvegtokot, de a kezdők például karkötőkészítéssel gyakorolnak: jó néhány elkészült darab hevert már az asztalon. A színeket a tanulók választják ki, a gyerekek maguk is hoznak fonalakat: pamut horgolófonalat és vékony hímzőcérnákat használnak, és ahogy körbenéztünk a lányok között, változatos színösszeállítások születtek.

Két alapművelet van, a ráhajtás és a csere, ezeket variálják a minták szerint

– avatott be minket az alapokba Tünde. Viktória szerint a gyerekek könnyebben megtanulják, mint a felnőttek.

Eleinte, amikor még le voltam maradva, mindig beültem két kislány közé, lestem, kérdezgettem: jól csinálom?

Figyelem, kézügyesség fejlesztése

Nem csak egy szép és érdekes hagyomány átmentésére jó azonban a csipkeverés. Az összpontosítás nagyon kikapcsolja az embert, és ez is egy cél Tünde szerint.

A gyerekek manapság elvesznek a digitális világban, abból is ki lehet így szakítani őket egy kicsit. Megtanulják elfoglalni magukat, figyelni, és fejleszti a kézügyességet, a kitartást

– foglalta össze az oktató, hozzátéve:

Van egy nagyon jó történetünk Csengével. Kicsit nehezebben tanul, soha nem tudtunk úgy megtanulni egy verset, hogy versenyre mehessen vele, pedig nagyon szeretett volna. Egyszer lett első helyezett, az úgy sikerült, hogy verte a csipkét, odatettük mellé a telefont, azon hallgatta a verset. Olyan boldogok voltunk, hogy a tanárnőnek is készítettünk karkötőt.

A nagy összpontosításban persze elfáradnak a gyerekek a kétórás szakkör vége felé, de erre is van megoldás, és ez is a csipke. Tünde játékokat is készített, amiket használva még jobban rögzülhet a megszerzett tudás. Mutatott csipkekirakót, memóriakártyát csipkeminta párokkal. Ezek a szakkör anyagából készültek, ahogy a Mátrix nevű társas­játék is.



Hol verték a csipkét először?



Újszentivánon volt valaha hagyománya a csipkeverésnek? – kérdeztük Buza Tündét, mert legközelebb a halasi csipke örvend országos hírnévnek. Kiderült, hogy a halasi egy teljesen más technika, tűvel varrják, egy szállal készül: úgynevezett levegőben varrott csipke. A csipkeverésnek megyénkben, régiónkban nincs hagyománya. Először a Felvidék bányavárosaiban terjedt el: Selmecbányán, Körmöcbányán, Gömör megyében, a Zoborvidéken, láttunk úrvölgyi mintát is Tünde sarokban kiállított munkái között, de készült népi csipke Sárközben és a székelyföldi Torockón is. – Az Alföldön az asszonyok el voltak foglalva a mezőgazdaság, az állattartás feladataival – tudtuk meg. A bányavidéken nem voltak meg ezek az elfoglaltságok, így tudtak foglalkozni csipkekészítéssel: a német területekről odatelepített bányászok hozták magukkal a tudományát. A németek és az olaszok, mint kiderült, máig vetélkednek, ki követelheti magának az elsőséget a csipkeverésben. Megegyeztünk, hogy ebben nem mi fogunk igazságot tenni.