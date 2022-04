Pesto és gyümölcsös torma

Akár olcsó, akár drága sonka mellett döntünk, egy idő után mindegyik unalmassá válhat. Dunszt Zsolt azt javasolta, készítsünk belőle salátát, mely nemcsak látványos, de finom összetevője is lehet az ünnepi menünek. Ő rügysalátából állította össze kreációját, melyet a parmezánforgács és a nagyméretű olívabogyó mellett a különböző mártogatósok tettek színessé, egyedivé. – Készítettem rá egy medvehagymapestót mandula, parmezán és olívaolaj felhasználásával. A medvehagyma szép színét úgy lehet megőrizni, ha sós, szódabikarbónás vízben forrázzuk le, majd jeges vízben lesokkoljuk – magyarázta. A fokhagymás ízvilágú krém mellett kétfajta ízesített tormát tett még a salátára: málnásat és mangósat. A gyümölcsös tormák amellett, hogy rendkívül finomak és jól illenek a sós sonkához, látványban is sokat dobnak a tálon.

– Aki szeretné, idénygyümölcsöket is tehet a sonka mellé: eperrel, avokádóval is nagyon jól harmonizál a húsvét főszereplője – tette hozzá Dunszt Zsolt. Megjegyezte: természetesen aki idegenkedik ettől, maradhat a hagyományos zöldségeknél is. A retekkel, újhagymával, paradicsommal nem is érdemes variálni, hiszen azok feldolgozatlanul, frissen a legfinomabbak.

Sonka mellé főzhetünk kolbászt is

Bár ma már egyre kevesebben tudják, de húsvétkor nemcsak sonkát, de kolbászt is szoktak fogyasztani, méghozzá megfőzve. Elsősorban lángolt kolbász alkalmas erre, de a párnapos, lágy, friss kolbászt is meg lehet főzni, hogy a sonka mellett legyen egy másfajta ízvilágú hús is az asztalon. Aki pedig valami különlegességre vágyik, érdemes kipróbálnia azt a húsos tojást is, amelyet Dunszt Zsolt is készít. – A főtt tojást kolbászhússal borítom be, majd az egészet baconbe csomagolom és így sütöm meg. Kicsit hasonlít a Stefánia vagdaltra, de annál jóval ízletesebb –mesélte.

Ha már főtt tojás: bármilyen hihetetlen, de azt sem tudja mindenki tökéletesen elkészíteni. A Mangalard séfje azt javasolja, forrásban lévő vízbe tegyük a tojást és maximum 9 percig főzzük. Ha tovább melegítjük, a sárgája zöldre kezd színeződni. – Mivel a tojásnak porózus a héja, ha a sonka főzővizében főzzük meg, átveszi az ízét. Hasonlóan jól bevált praktika, ha a nyers tojást egy dobozban összezárjuk egy darab szarvasgombával. Az illatát annyira képes átvenni, hogy az ebből sütött tükörtojásnak is még különleges aromája lesz – mondta Dunszt Zsolt.

A húsvéti menü ezzel szinte teljessé is vált, már csak egy jó kalácsot kell hozzá találni. A BBQ-világbajnok séf szerint ez ma már egyre nehezebb, de nem lehetetlen. – Érdemes olyat keresni, amiből a vajat nem spórolták ki és nem helyettesítették pálmazsírral. Persze nem mindegy a liszt minősége sem, ezek adják összességében azt a puha, légies állagot, amilyennek az igazi kalácsnak lennie kell. Azt gondolom, az ünnepi asztalra ebből is érdemes minőségit választani, így lesz tökéletes a húsvéti menü –zárta gondolatait Dunszt Zsolt.