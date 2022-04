Március 27-én az esti órákban csaptak fel a lángok a Lapistó felé vezető út mellett fekvő egyik tanyán, Hajdú Jánosék házában. Szerencsére a tűz keletkezésének időpontjában senki nem tartózkodott a házban, így személyi sérülés nem történt. A tüzet gyorsan megfékezték, a szentesi és csongrádi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el, de a kár így is jelentős: az épületben kiégett a két lakószoba, az előszoba és a konyha is. A lángok a több mint 140 éves épület tetőszerkezetét és a gerendákat is megrongálták, a tető pedig megroggyant, bármelyik pillanatban leszakadhat.



A családnak nem volt biztosítása, így minden vagyonuk odalett. Szeretnének talpra áll­­ni, de ehhez segítségre van szükségük.

Négy évig újítgatták a szüleim ezt a tanyát, körülbe­lül tizenöt éve költöztünk be. Én is itt nőttem fel, szegényesen, de boldogan. Nagyon sok emlék köt ehhez a házhoz, meg kell, hogy mondjam, hogy felnőtt férfi létemre elsírtam ma­­gam, amikor megtudtam, hogy leégett a tanya – mondta el lapunknak Siskó Csaba.A statikus kedden érkezik majd, de megégett a mestergerenda, így is látszik, hogy életveszélyes a tető. A falak is tönkrementek, a vályog megszívta magát vízzel az oltás alatt, biztos, hogy el kell bontani a házat – tette hozzá.



Hajdú János és párja jelenleg egy ilyen célra elkülönített krízislakást kapott átmenetileg az önkormányzattól, illetve anyagi támogatást is nyújtanak a családnak. A tragédiáról tudomást szerezve Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is együttérzését fejezte ki a családnak, és felajánlotta a segítségét.

Több bútort, használati tárgyat is felajánlottak már nekünk, kisebb összegek is érkeztek, ezekért nagyon hálásak vagyunk. A szüleim nem akartak segítséget kérni, de én félretettem a büszkeségem, és minden követ megmozgatok, hogy boldoguljunk. Amit a család meg tud tenni, azt megtesz, de szükségünk van segítségre. Akár bontott építőanyag is jól jönne, blokktéglákra, szarufákra, sóderre és cementre len­ne szükségünk. Szeretnénk új házat építeni a szüleimnek – fogalmazott Siskó Csaba.