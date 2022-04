Egyebek mellett elmondta, hogy a rendeletekben előírt időkereteket betartva 60 nap alatt elkészült a tűzvizsgálói jelentés. A dokumentumon összesen 10 szakember, tűzvizsgálók, vegyi- elektromossági- és egyéb más szakértők dolgozott.

Ezekből a jelentésekből a leglényegesebbeket emelte ki a polgármester a tájékoztatójában: a sportcsarnokban elektromos energia – mint gyújtó forrás – okozta a tüzet, ezen belül ívképződés.

A tájékoztató végén a város vezetője köszönetet mondott az oltásban részt vett tűzoltóknak és a tűzvizsgálat elkészítésében tevékenykedő szakembereknek.

Elhangzott az is, hogy az új sportcsarnokot illetően nincs változás, a szakminisztériumok főosztályaival közösen dolgoznak az ügyön. Tovább folytatódik a sportegyesületek támogatására irányuló gyűjtés is, az önkormányzat által nyitott számlán jelenleg 17 millió forint van, legutóbb Szentes testvérvárosa, Sankt Augustin fizetett be 2650 eurot, azaz körülbelül 1 millió forintot.