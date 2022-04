– Szegeden kezdődött a szenvedélyem. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola elvégzése után az egyik tanáromtól, Szathmáry Gyöngyi szobrászművésztől ajándékba kaptam egy könyvet, hátha találok benne valami inspirációt. A kötet építészeti dolgozatokat tartalmazott. Éppen a Tisza partján heverésztem, amikor arról olvastam, hogy a szerzőnek a Műemlékvédelmi Hivatalnál az első munkája egy lépcsőházi ólomüveg ablak restaurálásának felmérése volt. Ahogy méregette az ablaküveget, a törött cserepeken keresztül azt látta, hogy a szomszéd ház udvarán lévő liftaknát végig virágos ólomüveg díszítés borítja, és azt az ingatlankezelő vállalat egyik munkása éppen kalapáccsal veri szét. Szinte láttam magam előtt ezt a szomorú jelenetet, és annyira megérintett a szépséges iparművészeti ág törékeny volta, a szó szoros és átvitt értelmében is, hogy abban a pillanatban elhatároztam, hogy hazamegyek a fényképezőgépemért, és „végigvadászom” Szegedet, hogy dokumentáljam a még fellelhető ólomüveg ablakokat – mesélte a szenvedélye kezdetét Beke Mari.

Harminc évnyi gyűjtés és több ezer kilométer

Tette ezt azért, hogy megmentse az utókornak az építészeti szépségeket.

– Az, hogy ólomüveg ablakokat gyűjtök, valószínűleg mindenkiben azt a képzetet kelti, hogy ne­­kem itthon van egy csomó ólomüveg ablakom. Az én gyűjte­ményem nem ilyen. Nem kell hozzá raktár, elfér összesen 4 diadobozban, ami több ezer kilométer utat és 30 év gyűjtést tartalmaz. Bejártam nagy Magyarország területét, és rengeteg ablakot dokumentáltam, sokat a 24. órában.

Beke Mari először tehát Szegeden térképezte fel az ólomüveg ablakokat. Találomra indult el. A Takaréktár utca 6. szám alatt, ahol hajdan József Attila albérletben lakott, gyönyörű szecessziós torzókra bukkant, amelyek ma már nincsenek meg.

– Ha akkor ezeket az ólomüveg ablakokat nem fényképezem le és dokumentálom, lehet, hogy nem maradt volna meg az emlékezetben. Nem maradt volna meg a minta, nem lenne másolható. Már akkor is nagyon töredékes, hiányos volt, de még úgy is megvolt a maga szépsége – említette meg. Beke Mari Szegeden hatalmas te­­rületet járt be. Megörökítette a zsinagóga ablakait is még a felújítás előtt.

Singer Ármin cégére megmaradt

– Érdekesség, hogy készítőnek az 1868 és 1935 között élt iparművészt, üvegfestőt, Róth Manót jelölték meg, de nagy valószínűséggel a híresebb testvér, Róth Miksa is belefolyt a munkába, vagy az is lehet, hogy teljes mértékben ő készítette az ólomüveg ablakokat. Róth Manó izraelita volt, míg Róth Miksa a házasságkötése után kikeresztelkedett, ezért a neve nem szerepelhetett a készítők között – vélte a művészetpedagógus, aki ugyancsak Szegeden, a Hajnóczy utcában talált egy különleges üvegműipari cégért, Singer Ármin üveges és tükörgyáros igényes kivitelű 250×100 centiméteres porcelánmozaikját, ami Magyarország területén az egyetlen ilyen üveges cégér, amely valamilyen formában megmaradt.

– Harminc évvel később, egy könyv készítésekor felmerült, hogy jó lenne ezt a cégért ismét lefényképezni, jobb minőségben, mint három évtizeddel korábban. Akkor Budapesten laktam. Érdekes érzésekkel ültem vonatra, hogy vajon megtalálom-e, megvan-e még. Fantasztikus, hogy a mai na­­pig látható. Az Anna-kútnál lévő Reformátusok Házán is megmaradtak azok az üvegintarziák, amiket feltételezhetően Singer Ármin műhelyében készítettek

– említette meg a művészetpedagógus, aki ta­lálkozott Singer Ármin unokájával is, aki értékes adalékokkal szolgált a cégérrel, és nagyapja üvegesműhelyével kapcsolatban.

30 éve még nem voltak zárva a lépcsőházak

– Ugyancsak Szegeden, a Takarékbank épületében is fotóztam töredékes üvegablakokat – mondta a gyűjtő, aki a főiskola elvégzése után Budapestre került, ahol belépett a városvédő egyesületbe.

– Itt összetalálkoztam azzal a Szűcs Endrével, akinek a dolgozata hatására lettem ólomüveg­ablak-gyűjtő. Az egyesület égisze alatt végeztünk önálló gyűjtéseket is, és csoportosan is men­­tünk nagykövetségekre, más, zárt intézményekbe, ahová csak szervezetten lehetett bejutni. A Kínai Nagykövetségre például soha nem sikerült bejutni, pedig ott is sok szép ólomüveg ablak található – mondta Beke Mari, aki arról is beszélt, hogy 30 éve még könnyebben be lehetett menni a pesti bérházakba ólomüveg ablakot keresni. Még nem voltak zárva, nem voltak kaputelefonok. Területekre osztotta fel Budapestet, és egy füzetben vezette, merre járt, hol és milyen üvegablakokat dokumentált, amik­­hez fotókat is készített. Minden útja egy kaland volt. Sokszor a szerencse is mellészegődött.

Egy Lux szappanért cserébe fotózhatott

– Sok helyre bejutottam, a Párizsi udvarba, a Gresham-palotába rendszeresen visszajártam. A pa­­lotát azóta felújították. Megejtő volt az az igényesség, amivel ezeket az épületeket díszítették, minden részletre odafigyeltek. A felújításkor engem is megkerestek, volt olyan ablak, amit az én fotóim alapján restauráltak, vagy készítettek el újra.

Beke Mari az ország más ré­­szein, illetve a határon túl is gyűjtött ólomüveg ablakokat.

– Marosvásárhelyen például a kultúrpalotában is gyűjtöttem. Ceausescu idejében nem nézték jó szemmel a kutakodást, vizsgálódást. A Tükör-terem híres Róth Miksa-ablakait, amit Nagy Sándorral és Körösfői Kriesch Aladárral együtt készített, úgy tudtam lefényképezni, hogy egy Lux szappant adtam a teremőrnek, ami akkor hatalmas „kincsnek” számított. Cserébe egy kis időre bezárt engem a terembe, vagyis nem látta meg senki, hogy fényképezek. Volt egy zeneterem, aminek a gyönyörű ablakait sokáig csak az én dokumentációim alapján ismerték, mert valamiért mindig zárva volt. Egyszer szerencsém volt, mert nyitva hagyták, és be tudtam surranni, hogy fotózzak – mesélte az élményeit.

A gyűjtőszenvedély a félelmet is legyőzte

Beke Mari nemcsak lépcsőházakban, hanem magánlakásokon is fedezett fel szecessziós növényi ornamentikájú ólomüveg ablakokat, amelyek a századelőre voltak jellemzőek.

– Ezek az otthonok hajdan el­­sősorban a háztulajdonosok első emeleti lakásai voltak. Ólomüveggel díszítették a télikertet, ami a szürke udvar látványát tompította. Ezekbe a lakásokba egyszerűen csak becsengettem. A gyűjtőszenvedély nem ismer félelmet. Az egyik lakásban például muzsikus cigány család lakott. Nagyon bizalmatlanok voltak, valószínűleg sok atrocitás érhette őket a származásuk miatt. Ezért elvették a táskám, hogy megnézzék, nincs-e benne gázspray. Miközben a hálószobájukban fotóztam az ólomüveg ablakokat, körbeálltak. Szerencsére sikerült egymást kölcsönösen megnyugtatnunk, hogy egyikünk sem akar rosszat a másiknak…

Egy másik házban egy idős né­­ni lakott. Ott az az érzésem volt, hogy éppen a lakásmaffia akarta megszerezni a lakását. Miközben a beszűrődő hangfoszlányok vitát sejtettek, nekem remegtek a lábaim a néni hálószobájában, ráadásul a régi fényképezőm egy fontos darabja is otthon maradt, és tudtam, hogy ide valószínűleg többet nem jöhetek vissza. De csodával határos módon olyan fényképet sikerült készíteni, ami tökéletesen visszaadta az ablak szépségét. Később ez a fotóm egy könyvbe is bekerült – idézte fel. Beke Mari több olyan ablakot is dokumentált, aminek nem sokkal később már hűlt helye volt. Sokan ugyanis nemcsak úgy gyűjtötték az ólomüveg ablakokat, mint ő, hogy lefényképezték és dokumentálták, hanem „fizikai valójában” is, jobb esetben megvették, sokszor ellopták, vagy szétverték.

– Ezek az ablakok túlélték a vi­­lágháborúkat, nagy részük az elmúlt évtizedekben, békeidőben semmisült meg, például a gondatlan kezelés miatt. Egyszerűbb és olcsóbb volt a törött részeket sima üvegre cserélni, mint restaurálni. Szerencsére ez a tendencia mára megfordult. Akinek ilyen ablaka van, tudja, hogy kincs van a birtokában.

Beke Mari a gyűjtést mára befejezte. 2005-ben Szűcs Endre építész vezetésével egy könyv készült a magyarországi ólomüveg-művészetről. A megfestett fény című kötetben a mindszenti művészetpedagógus 50 dokumentált fotója is megtalálható.