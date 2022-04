A kávézó nevét tulajdonképpen örököltük, korábban ugyanis Figyi Büféként működött. A nevet 2017. január 7-től tovább vittük, a profilt azonban megváltoztattuk, kávézóvá alakítottuk át a vendéglátóhelyet – tudtuk meg Csőke Norbert tulajdonostól.

Induláskor még nem sejtettük, hogy jön egy világjárvány és az gyökerestől felforgatja a világ életét, így a Figyiét is. Hogy talpon maradjunk és ne veszítsük el a nehéz időkben a dolgozóinkat, egy kicsit átalakultunk. Tartós és vegyes élelmiszereket, tisztító- és fertőtlenítőszereket is árusítottunk. Amikor enyhítették a korlátozásokat, visszatértünk a kávézó funkcióhoz – mondta Csőke Norbert.

Fotó: Török János

A Figyi Coffee specialitásai között számos különleges kávé szerepel.

Téli ízben 15–20 féle ízesített capuccinót készítünk és ugyanennyi lattét. Lassan beindul a tavaszi-nyári szezon, ami magával hozza a különleges ízesítésű limonádéinkat is és a nyári kávékat is. Nálunk a hangsúly a minőségen van és természetesen a különlegességen is. Vendégeinket minden alkalommal egy kis figyelmességgel is meglepjük. Mindenki kap egy idézetet a kávé mellé. A néhány kedves szó inspirációt, motivációt, jókedvet hoz. Azokat sem hagyjuk cserben, akik elvitelre kérik a kávét. A pohárra munkatársaink saját kezűleg írják fel az üzenetet. Valószínűleg ez a figyelmesség is hozzájárult ahhoz, hogy azzá váljunk, amik vagyunk – mondta a tulajdonos.

A Figyi Coffee-nak sok törzsvendége van. Naponta az első 10–15 vendég érkezését percre pontosan ismerik és azt is, hogy mit fognak rendelni. Így váltak törzshellyé. A kávézóban baráti beszélgetések zajlanak, sokan itt váltak barátokká, de szerelmek is szövődtek már a finom kávék mellett.

A hely egyik különlegessége a jeges csokoládé, amit Makón a Figyi Coffee-ban lehet egyedül kapni.