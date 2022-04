A Föld napját ünnepelték pénteken a dorozsmai Orczy István Általános Iskolában, ahová minden gyereknek egy PET palack volt a belépő. Vágvölgyiné Szepessy Csilla biológia, kémia és technika szakos pedagógus lapunknak elmondta, a palackokért cserébe jutalomként répát, citromot, cukorkát kaptak a tanulók, akik a pedagógusokkal együtt sárgába, barnába és zöldbe öltöztek.

Hozzátette, a nap alkalmából rajzpályázatot is hirdettek, az év madarát, a zöld küllőt kellett lerajzolniuk a gyerekeknek, továbbá minden osztály plakátot is készített a környezetvédelem kapcsán. Vágvölgyiné Szepessy Csillától megtudtuk, vetélkedőket is szerveztek a fiataloknak, akik a nap végén a pedagógusokkal közösen elénekelték a Gyújts egy gyertyát a Földért című dalt, végül pedig földgömb kinézetű kókuszgolyót fogyasztottak.

Az intézmény udvarát minden évben virágok díszítik, így lesz ez idén is, ezúttal viszont Mihálffy Béla megválasztott országgyűlési képviselő és Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölt adományozott növényeket az intézménynek. Elmondták, különösen fontos, hogy a mai gyermekek átérezzék, hogy a bolygónkat meg kell őrizni a jövőnek, ezért is járultak hozzá az iskola környezettudatos neveléséhez a virágokkal. Hozzátették, Dorozsmán mindig nagy hangsúlyt fektettek a környezetvédelemre, április 30-án ismét szemétszedést tartanak Subasán és Sziksóson.