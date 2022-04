Csongrád-Csanád megye négy választókörzetéből háromban a Fidesz–KDNP jelöltje nyert.



Meggyőző fölény



Mióta a politikai élet magával ragadott, negyedszerre tapasztalom meg, hogy a választópolgárok értékelik azt a munkát, amelyet nap mint nap értük végzek. Negyedszerre szavaztak nekem bizalmat, ezúttal viszont országgyűlési képviselőnek választottak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Kiskundorozsmán mind a nyolc szavazókört megnyertem. Szegedet tekintve ez nagy dicsőség, hiszen tudjuk, hogy ez idáig nem volt Fidesz-bázis a város – mondta el Mihálffy Béla, aki a megye 2-es számú választókerületében nagy arányú győzelmet aratott va­sárnap, így ő képviseli Szegedet és a Homokhátságot az országgyűlésben a következő 4 évben.



Mihálffy 24 ezer 472 voksot kapott – 92,13 százalékos feldolgozottság –, 3869 szavazattal múlta felül a második helyen végző Mihálik Edvint, a baloldal közös jelöltjét. A képviselő a vasárnap késő este meg­­tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, azt tudja ígérni a választópolgároknak, hogy szívvel-lélekkel képviseli Szegedet és a Homokhátságot is a Parlamentben. Hozzátette, ez nem légből kapott dolog, igazi képviseletet kapnak az itt élők, akik számára bármikor elérhe­­tő, bátran keressék.



Bartók Csaba, a megye 1-es számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelölt nem járt sikerrel, ő a párt szegedi irodájában megtartott sajtótájékoztatón gratulált Mihálffy Bélának, valamint ellenfelének, Szabó Sándornak is az újabb mandátumához.



A másfél szemem nevet, hiszen olyan eredményt még sosem értünk el, mint ma. Az ország választói megmutatták, hogy előre kell menni, és nem hátra, de semmiképp sem felfelé. Minden idők legnagyobb választási sikeréért elismerés és gratuláció minden szavazónak. Én azt tudom ígérni, hogy az én körzetemben továbbra is számíthatnak a települések lakói a segítségemre, folytatom a kormányzat irányába az érdekérvényesítő tevékenységet – tette hozzá.



Bartókot a baloldali Szabó Sándor előzte meg, aki 23 ezer 325 szavazatot kapott – 91,55 százalékos feldolgozottság –, ez 5676-tal több, mint amennyit a Fidesz szegedi elnöke kapott.

Lázár János körzetében mindenhol nyert

Győztünk! - jelentette be a vasárnap éjszakai sajtótájékoztatóján Lázár János, a 4-es számú választókerület régi-új képviselője, aki a térség mind a 19 településén megnyerte az országgyűlési képviselői választást.

A polgárháborúnak ma este vége lett, megnyertük! Arra kérek mindenkit, azokat is, akik ránk szavaztak, azokat is, akik nem, fogjon kezet minden vásárhelyi mindenkivel. Együtt erősebbek leszünk. Ne egymás ellen, hanem egymásért küzdjünk – kérte a képviselő. Hangsúlyozta, bebizonyosodott, hogy negatív kampánnyal, gyűlölettel, lejáratással nem lehet eredményt elérni, választást csak munkával lehet nyerni. Azt kérte a rá szavazóktól, hogy senki ne bántsa az ellenfele családját, támogatóit.

Farkas Sándor megőrizte mandátumát

Farkas Sándor, a kormánypártok jelöltje szintén győzelmet aratott, az adatok 99,15%-os feldolgozottságánál reggel 5:58-kor 29068 szavazatot kapott, így megőrizhette mandátumát.



Botka szerint nyertek



Szegeden az egységes ellenzék mindent megnyert, amit csak megnyerhetett – jelentette ki tegnap esti sajtótájékoztatóján Botka László. A szegedi polgármester a választási eredmények tudatában megköszönte mindenkinek, hogy sokan szavaztak, és békésen zajlott a választás a városban.



Botka László szerint mindkét szegedi választókerület szegedi részén magabiztosan nyertek a baloldal közös jelöltjei. A polgármester köszöntötte Szabó Sándort, aki már a harmadik ciklusát kezdheti az ország­gyűlésben, és Mihálik Edvint is, aki alulmaradt a Fidesz–KDNP jelöltjével, Mihálffy Bélával szemben. Azt is mondta, hogy ha a szegedieken múlt volna, Mihálik Edvin is bejutott volna a parlamentbe. Botka László után Szabó Sándor kapott szót, aki megnyerte a választást a Csongrád-Csanád 1-es választókerületben Bartók Csaba Fi­­desz–KDNP-s képviselővel szemben.



Szabó Sándor először a családjának, majd a támogatóinak mondott köszönetet. Majd azt mondta, hogy 2014 óta, amióta országgyűlési képviselő, elsősorban Szeged érdekéért, a térség fejlődéséért és az itt élőkért dolgozik. Megígérte, hogy ezt a munkát fogja folytatni.



Mihálik Edvin is a köszönet­tel kezdte a beszédét. A mo­mentumos politikus emlékeztetett, hogy két és fél éve nyert először választást, akkor jutott be a városi közgyűlésbe. Azt mondta, büszke arra, hogy Szegeden most is nyert, és bízik abban, hogy ez a jövőben a Homokhátságon is sikerülni fog neki. Arra is emlékeztetett, hogy nyert az előválasztáson, és kiemelte, hogy a támogatói­val sokat dolgoztak az utóbbi időszakban.



Szabálytalanságok



A vasárnapi országgyűlési voksoláson Szeged több szavazókörzetében nem adták oda automatikusan – pedig kötelesek lettek volna – a választópolgároknak a 4 kérdést tartalmazó népszavazási ívet, mindenkitől megkérdezték, kéri-e. Így járt a lapunkhoz déltájban betelefonáló olvasónk is, tőle és édes­anyjától is ezt tudakolták, ők kérték. Javaslatunkra jelentette az esetet a helyi választási irodának. Megtudtuk, ez a szabálytalanság több helyen előfordult a nap során az országban.



A rendkívüli események kö­­zött a valasztas.hu szerint főként rosszullétek szerepeltek, ez történt Kiskunfélegyházán, ahol a szavazófülkében lett rosszul egy idősebb ember, elájult, és beütötte a fejét; Békéscsabán az SZSZB-delegált tagja járt így, míg a fővárosi XIII. kerületben a jegyzőkönyvvezető, a Vas megyei Bobán pedig egy választópolgár. Több hasonló történt még. Akadtak „humorosabb” esetek is: a Fejér megyei Etyeken a szavazóköri bélyegző szétesett, ez a tárgy a Hajdú-Bihar megyei Konyáron is rakoncátlankodott, meghibásodása miatt a szavazatszámláló bizottság 23 percre felfüggesztette a voksolást. Győrben a bizottság delegált tagját sértegette és fenyegette meg egy ember, míg Pálházán voksolás helyett a mobilját töltötte valaki a szavazóhelyiségben.



Újraélesztésre volt szükség

Nagykanizsán, egy idős férfi, aki a szavazólapját még nem vette át, sorban állás közben rosszul lett, és összeesett, újraélesztését egy várakozó orvos kezdte meg, amit a mentők kiérkezéséig a katasztrófavédelem munkatársai vettek át tőle. Állapotáról nincs információ. Csaknem 1 óra után folytatódhatott a szavazás.



A Baranya megyei Vokányban érdekes közjáték okozott izgalmat: a szavazó kísérője fényképet akart készíteni, magát a sajtó munkatársának kiadva, de ezt igazolni nem tudta, és az egyik megbízott tag kérésére a helyiséget elhagyta. Ezt követően a szavazó szerette volna saját magát lefotózni voksolás közben, ettől a szándékától végül önként elállt.



Az országos átlag felett



Mindig nagyon fontos volt, hogy mennyien járulnak az urnákhoz, mert az kihatással lehet a végeredményre. Érdemes pár pillantást vetni a tegnapi országgyűlési választás részvételi adataira. Csongrád-Csanád megyében a 320 ezer 758 választásra jogosult közül reggel 7 óráig 1,9; 9 óráig 11,13; 11 óráig 26,85; 13 óráig 40,82 százalék ment el szavazni. Ugyanezek az adatok országosan, a fenti sorrendben a következők: 1,82; 10,31; 25,77 és 40,01 százalék. A megyei előny a nagyobb városokban is jellemző nagyjából félidőben, vagyis a 13 órai adatok szerint, egy kivétellel, Szegeden a részvétel 38,71 százalékos volt. A többi városban az adatok a következők: Hódmezővásárhely 47,63 – jegyezzük meg, a város általában az országos átlag felett teljesít az utóbbi időben –, Szentes 44,23; Makó 43,17 és Csongrád 42,27 százalék, Budapest akkor 42,70 százaléknál járt.



Két óra elteltével továbbra is fej fej mellett haladt az országos és a megyei adat: 52,75 és 52,97 a két szám. Ha nem a nagyobb városokat, hanem a választókerületeket vizsgáljuk, akkor a következő részvételi adatokat, arányokat találjuk: 1-es 50,36; 2-es 52,24; 3-as 52,26 és 4-es 57,19. Utóbbin belül Hódmezővásárhely 60,1 százalék, és ezzel megyénk öt legnagyobb települése között listavezető volt kora délután.



Az arányok a következő 2 óra elteltével is hasonlóan alakultak, Budapest továbbra is az országos érték (62,92) felett volt 66,82 százalékkal, Csongrád-Csanádban ez a mutató 63,13 volt, és érdekesség, hogy Csongrád városa pontosan ennyit teljesített 17 óráig, Vásárhely pedig 69,69-et. A kerületek közül az egyesben 60,79, a kettesben 63,44, a hármasban 61,46, a négyesben a választók 66,46 százaléka „mondta el” véleményét.



A részvételen semmi sem múlt, az utolsó, 18.30-as adatok alapján országosan 67,8 százalék voksolt, ez valamivel kevesebb, mint a 2018-as eredmény, ami 68,13 volt. Megyénkben 67,91, Hódmezővásárhelyen pedig 73,97, de az országos átlag felett zárt Szentes (68,94) és Makó (68,09), Csongrád (67,56) és Szeged (67,62) pedig nagyon a közelében.