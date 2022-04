Hozzátette, most fejezeteket ír a két ország, melyek akkor válnak majd egy könyvvé, ha Szerbia uniós csatlakozása befejezett folyamat lesz. Úgy véli, ennek már meg kellett volna történnie, de az Európai Unió még átmehet a pótvizsgán holnap.

Rekordszámú szavazatot kapott a kormánypárt április 3-án, a Fidesz-KDNP negyedik alkalommal szerzett kétharmados többséget a Parlamentben. Itt, Szegeden fideszes jelöltként fantasztikus sikert aratott Mihálffy Béla, aki rácáfolt azokra a sztereotípiákra, amelyeket mesterségesen akartak felépíteni a nagyvárosokban. Mindenki elkönyvelte magában, hogy Szegeden és a nagyvárosokban elbukja a Fidesz a választást, de végül csak a Balaton maradt kék – értékelte a választást Szijjártó Péter.

Szerb kollégája, Nikola Selaković a sajtóeseményen arról beszélt, hogy óriási lépésekkel halad előre a két ország barátsága, ehhez az utat Orbán Viktor és Aleksandar Vučić taposta ki. Úgy véli, a Budapest-Belgrád vasútvonal az egyik legjobb példája annak, hogy milyen gyorsan, dinamikusan tud fejlődni az együttműködés két ország között. Hozzátette, Magyarország és Szerbia jó példája annak, hogy két ellenfél hogyan képes történelmi megbékélésre, egy igazi és erős barátság kialakítására.

Ez a barátság a kereskedelmi kapcsolatokra is hatással van. Magyarország eddig 25 millió euróval támogatta a szerb piacon befektető magyar vállalkozókat. Több mint 20 magyar cég 160 millió eurónál is több pénzből bővíti a szerb gazdaságot az európai alap felhasználásával. Már az idei év első két hónapjában Magyarország a második helyen végzett a külkereskedelmi partnereink között, megelőzve Kínát és Olaszországot is. Csak az első két hónapban 839,7 millió euró volt a kereskedelmi mérlegünk – részletezte Szerbia külügyminisztere.

Kérdésünkre Szijjártó Péter elmondta, Csongrád-Csanád megye is profitál a jövőben a két ország közötti kapcsolatból, hiszen azt szeretnék elérni, hogy a vállalkozóknak a határ ne a lehetőségek végét jelentse, hanem a határ túloldal ugyanúgy a gazdasági térség része legyen.