Meglepte a Szeged-Csanád GA-t a Siófok a meccs elején: egy felívelt labda után Horváth Péter ugyanis lefutotta védőjét, majd kicselezte Molnár F. kapust is, és az üres kapuba lőtt, ezzel megszerezte a vezetést a Siófok. A 30 éves születésnapját ünneplő Ultras Szeged és a kilátogató nézőközönség még bosszúsabb lehetett negyed óra után, amikor Horváth P. 11-esből is eredményes volt, kettő-nullra vezetett a Siófok. Nem sokáig, mert a Gajdos elleni szabálytalanság után a Szeged is rúghatott egy büntetőt, amit Horváth Krisztofer értékesített.

A második félidőben dominált a Szeged, de Horváth Krisztofer elrontotta a ziccert - az ellentámadásból Balogh Bence viszont szépen eltekerte a labdát a jobb felsőbe, fél órával a vége előtt ismét két gól volt a szegediek hátránya. A folytatásban mentek előre a kék-feketék, de Temesvári fejesével csak a hajrábeli szépítésre futotta: a Siófok elvitte a pontokat Szegedről, Gajdos Zsolték pedig fontos mérkőzést veszítettek.