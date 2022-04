Mindig szavazok, sőt a munkatársaimat is megkérem, hogy adják le a szavazatukat az országgyűlési választáson

– mondta a Délmagyarországnak Gyuris László, miután leadta szavazatát Szegeden a Gregor József Általános Iskolában. A mestercukrász 40 percet állt sorba, hogy voksolhasson, de szerinte ez nem kidobott idő.

Hozzátette, hogy a lánya is hazautazott Budapestről a szavazás miatt, mert szerinte is fontos, hogy az állampolgárok elmondhassák a véleményüket. A mestercukrász arról is beszélt, hogy egy-egy választás után mindig azok a leghangosabbak, és a legelégedetlenebbek, akik nem szavaztak.

A szegedi Virág cukrászda mestercukrásza által készített Csanád vezér csemegéje lett idén Csongrád-Csanád megye tortája. Gyuris László alkotásában van ásotthalmi batáta, szentesi meggy, valamint mogyoró és sütőtök is.