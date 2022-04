Az áprilisi húsboltellenőrzés során Pick termékként jelölt csomagolásban „Csemege szalámit” is találtak az eladópult felett felfüggesztve a hatóság ellenőrei. Már a terméken feltüntetett adatok is gyanúra adtak okot, mivel a címkén és a celofánborításon eltérő engedélyszámok szerepeltek. Ráadásul az eladó az előírt szállítmányt kísérő dokumentációt sem tudta bemutatni. Utóbbi hiányosság már önmagában is súlyosan jogsértő, hiszen így nem állapítható meg kétséget kizáróan az élelmiszer eredete.

Emellett a termék a törvény szerint még hamisítottnak is minősül, a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján ugyanis a gyártóként feltüntetett Pick Szeged Zrt. évek óta nem állít elő „Pick Csemege szalámi” megnevezésű terméket.





A szakemberek elrendelték az érintett terméktétel azonnali hatállyal történő kivonását a forgalomból, forgalomba hozatalának tilalmát, továbbá hatósági zár alá vették a húsboltban található termékeket. Emellett kötelezték a boltot a fellelt tétellel megegyező élelmiszerek forgalomból való visszahívására is.

A hatóság az ügyben bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tesz. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.