Egy hét pihenő után játszott újra bajnokit a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely ezúttal a DEAC-ot fogadta: a vendégeknél a műtéten átesett Tóth Ádám mellett hiányzott a tavaly még Szegeden játszó Kerpel-Fronius Gáspár is.

Közel három percet kellett várni a meccs első kosarára, Aska pontjaira viszont egy 8–0-al válaszolt a Szedeák. Innentől kontrollálta a meccset a Tisza-parti csapat, egészen a második negyed közepéig, amikor Hagins betörése után visszavette a vezetést a DEAC, 32–33-nál időt kért Simándi Árpád. Erre egy 6–0-ás válasz érkezett szegedi részről, a nagyszünetben pedig egy ponttal vezetett a Naturtex.

A harmadik negyedet 10–3-al kezdte a Szedeák, 53–45-re meg tudtak lépni Bognár Kristófék. Innentől hullámzott a meccs, a DEAC tört meg annak ellenére sem, hogy folyamatosan öt ponttal vezetett a Szedeák. Tapintható volt a feszültség, több technikait is kiosztottak a játékvezetők a meccs hajrájában: Kerpel-Fronius Balázsnak is, így Aska kiegyenlített 75–75-nél. Szűk két perccel a vége előtt azonban robbantott a Szedeák, és akárcsak a Kaposvár ellen, most is a végjátékban maradt higgadtabb és pontosabb ellenfelénél.

Persons és Cook sem rontott a vonalról, majd Bognár fejezett be egy akciót, 82–77-nél azonban hiába kértek időt a vendégek, jött Persons hármasa, ami gyakorlatilag eldöntötte a meccset.

A Szedeák ezzel második győzelmét aratta a középszakaszban, és egy apró lépést tett a rájátszás felé.

Simándi Árpád: – Nagyon köszönöm a szegedi közönség szurkolását, hiszen ma is nagyon jó hangulatot teremtettek! Hullámzó mérkőzés volt, a DEAC a sérülésektől függetlenül egy jó csapat. A végén jobb döntéseket hoztunk, jó védekezéseinkből pedig gyors kosarakat tudtunk szerezni, ezzel sikerült nyernünk, gratulálok ehhez a srácoknak! További sok sikert kívánok a DEAC-nak!