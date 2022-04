Húsvét előtt a Mars téren is kí­nálják a tormát, Vári Jánosné 1400 forintért adta kilóját, szépen tisztítva, folpackba csomagolva. Importra gyanakodtunk a kiszerelés láttán, de megtudtuk, hazai, hajdúhadházi földben termett.

– Nekünk is van a kert végében, kiirthatatlan, de ha elvadul, akkor már nem az igazi

– mondta az asszony.

Tormából nem kell sok, egy igazi tájkörzete maradt csupán hazánkban, de arról a bő ezer hektárról ki tudjuk szolgálni a fél Európai Uniót. Most, húsvét előtt, körül van igazán a szezonja, akad, aki darabra, más kilóra méri a Mars téri piacon. A savanyúságosnál reszelt torma is kapható. FOTÓ: Karnok Csaba





Félig elvadultat láttunk is a szabadtéri asztaloknál, a kisteleki Majoros Lászlóné nem kilóra, hanem darabra adta, sőt, volt neki fél is.

Nagyon nehéz kiszedni a földből, gyakran bele is szakad, ezt például ketté is kellett vágni, csak úgy jött ki

– mutatta a valóban kissé „nyúzott” tormát, amelyen még ott volt a föld és a zöldje is. Mikor azt kérdeztük tőle, melyik háziasszony fog neki, hogy ecetes tormát készítsen belőle húsvétra, alaposan megríkatva, rövid tanácsot is kaptunk: huzatba kell ülni, úgy reszelni.

Azt nem tudtuk meg, hogy a nagycsarnokban savanyúságot áruló Némethék huzatban, vagy máshol reszelik, mindenesetre tetszetős, átlátszó dobozban kínálják. Bezdán Évától megtudtuk, csak ilyenkor, húsvét előtt foglalkoznak vele, máskor nincs igazán keletje, de ünnep előtt szépen viszik. Kollégám is vett egy dobozzal, és a szerkesztőségben ki is bontotta. Azt hiszem, erre az intenzív erőre és illatra mondják, hogy az orrunkat is tisztítja...



Kevesen tudják, hogy Ma­­gyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermelője, a legutóbbi agrárkamarai adatok szerint 1267 hektár a területe, és több mint 12 ezer tonna a betakarított mennyiség. Ez az éves uniós termelésnek nagyjából a felét jelenti.



Az új torma betakarításáig nemcsak a hazai, hanem a teljes európai piac kiszolgálására elég a tavalyi magyar termés. A legtöbbet Németországba, Lengyelországba, az Egyesült Királyságba és Csehországba szállítjuk, jellemzően friss, úgynevezett lédig kiszerelésben.



A torma Magyarországon ős­­honos növény, mára – valószínűleg nagy kézimunka-igénye miatt – csupán egyetlen termesztőkörzete maradt. Je­­lenleg Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől délkeletre található a termőterület 98 százaléka, amely több száz családnak biztosít megélhetést.