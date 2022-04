– A 2020-as év alaposan megváltoztatta az életünket, és ez­­zel együtt a munkába járást is, vagy éppen a nem járást, hiszen sokan otthonról dolgoztunk a lezárások alatt, vagy dolgozunk azóta is. Mivel a na­­punk nagy része munkával telik, az alaposan meghatároz­­za a fizikai-lelki-mentális jóllétünket, és azt is, hogy hol és hogyan, milyen rendszerességgel, kö­rülmények között tudunk napközben étkezni – mondta el a március 25-i Életmódváltás Éjszakáján tartott előadásán Schmidt Judit dietetikus.

Az egészségügyi szaktanár abban nyújtott segítséget az online programon, hogy mi­ként tudjuk összehangolni a jól evést és a különböző helyszíneken végzett, eltérő jellegű munkát. Kiemelte, érdemes már hétvégén, vagy előző este megtervezni, hogy mit eszünk majd a munkahelyen, de ezt nagyban befolyásolja az, hogy van-e elég idő az evésre, vagy már a legkisebb étkezések – tízórai, uzsonna – sem kivitelezhetők. Fontos szempont az is, hogy van-e hűtő, ahol tárolni tudjuk az otthon elkészített ételt, vagy a környéken van-e lehetőség arra, hogy ebédeljünk, amennyiben a munkaadó engedélyt ad a kilépésre ebédszünetben.

Nem elég néhány perc

– Arra is ügyelni kell, hogy tu­dunk-e egészségesen étkezni a környéken lévő étteremben, kifőzdében, hiszen sokan nem azért esznek zsíros ételeket és kevés zöldséget, mert azt szeretnének, hanem mert nincs választék. Az is gond sok munkahelyen, hogy csupán néhány perc jut az ebédre, így gyorsan kell enni, pedig az emésztésre hagyni kellene időt, mert teli gyomorral nem lehet ugyanolyan kapacitással működni, egy kisebb szieszta után jobban menne a munka – figyelmeztetett.

Schmidt Judit szerint az időhiány stresszevéshez is vezet, ez pedig járhat azzal is, hogy normál étkezések helyett csak csipegetünk, nassolunk, ami akár túlsúlyhoz is vezethet. A nassolást egyébként a stressz mellett az alvás- és a folyadékhiány is okozza, ekkor mindenki jobban kívánja a szénhidrátban gazdag, cukros ételeket. Azt ta­nácsolta, hogy stresszhelyzet esetén beszéljük ki magunkból a problémát, vagy tegyünk egy sétát, relaxáljunk.

– Már a bevásárlásnak is át­gondoltnak kell lennie, hiszen ha nem vesszük meg, akkor nem esszük meg, hiszen az egészségmegőrző életmód a tudatosságra épül. Amennyiben viszünk nas­­solnivalót a munkahelyre, kí­­náljunk meg azzal másokat is, így kevesebb jut nekünk, de az is megoldás, ha a nasi a tízórai vagy uzsonna, persze ez ne egy féltábla csoki legyen. Célszerű kiadagolni a rágcsát, így biztosan nem tudjuk az egész csomaggal megenni. Ismerjük fel azt, ha valamit pótolunk a csipegetéssel, ha áll valami mögötte, például a munkán való kattogás – magyarázta.

Készítsük el hétvégén

Schmidt Judit azt javasolta, hogy már hétvégén tervezzük meg azt, hogy mi lesz a következő héten a menü. Szombaton vagy vasárnap készítsük is el azt, dobozoljuk be, és tegyük a hűtőbe, így onnan csak ki kell venni. Fontos azonban az, hogy 2-3 napnál tovább ne tároljuk az ételt, az első napon pedig a gyorsan romlandó alap­­anyagokból készült fogásokat érdemes ebédre vinni.

A dietetikus szerint ahogyan a munkát, úgy az étkezést is érdemes megtervezni az előző nap végén. Ekkor célszerű összekészíteni az ételeket, ame­­lyeket másnap magunkkal viszünk, vagy ilyenkor a főzés is megoldható. Ha a fagyasztóból veszünk ki másnapra ételt, akkor azt ne a konyhapulton, hanem a hűtőben engedjük ki. Ez egyébként azoknak is segítség lehet, akik home office-­ban dolgoznak, így a következő napjuk első fele nem azzal telik, hogy mit fogyasszanak aznap. Leszögezte, a reggeli se maradjon el, mert annak hiányában nem tudunk kellően koncentrálni a dél­előtt során, nem érdemes az alvást a reggeli elmulasztásával pótolni.

Ha nem otthon ké­szült menüt fogyasztunk, akkor esténként érdemes megtervezni, hogy honnan rendelünk, vagy hova megyünk ki ebédelni. Ezt egyébként a munkatársakkal együtt is megtehetjük, ahogyan azt is, hogy összefogunk, és minden napra más főz ebédet. Ugyanígy a tízórai, uzsonna is megoldható, mindig más hoz zöldséget, gyümölcsöt vagy rágcsát.

A közösségi oldalakon számos egészséges, vitaminban gazdag ebéd­ötletet találni. Ilyen a csicsericurry, amelyhez receptet is posztoltak. Fotó: Fülöp Lili/Instagram

Segít a dietetikus ebéd

Rámutatott, akkor sem kell kétségbeesni, ha már kifogytunk az egészséges, vitaminokban gazdag ebédötletekből, ugyanis az Instagram és a Pinterest nevű felületeken több száz javaslatot, receptet találunk, ha beírjuk a keresőbe a #dietetikusebed és a dietetikus ebéd kifejezést. Ezek a felületek egyébként a fenntartható tárolási, csomagolási megoldásokban is segítségünkre lehetnek.

Így például az egyik Instagram-bejegyzés segítségével csicsericurry készíthető. Fülöp Lili dietetikus tette közzé a receptet, miszerint először egy pasztát kell készíteni, amelyhez egy kanál olajon megpergetünk egy kisebb darab felkockázott burgonyát, hozzáöntünk körülbelül 1 deciliter rizstejszínt, és ízesítjük curryvel, gyömbérrel, fokhagymával, sóval, borssal. Ha megfőtt a burgonya, összepürésítjük. Eközben kiválogatjuk a zöldségeket, ő répát, vöröshagymát, karalábét, zellert és csicseriborsót tett bele. Ezeket felkockázta, és a pasztával összekeverve megfőzte. Mint írta, bármilyen zöldfűszer jól illik hozzá, például petrezselyem és koriander. Köretnek basmati rizs készült a csicsericurry mellé. Fülöp Lili szerint ha alacsony lángon készítjük az ételt, akkor az jól elrotyog magában, így közben más dolgot is el lehet végezni.