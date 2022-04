Mégiscsak lesz tárgyi emléke szülővárosában Csete Györgynek: a tervek szerint befejezik a Kossuth-díjas építész, a nemzet művésze által tervezett, közel két évtizede torzóként álló emlékhelyet.



A tetején szobrot tartó tornyot, amelynek alsó része kápolna lett volna, eredetileg a Lakos József Baráti Társaság javaslatára a terror áldozatainak tiszteletére emelték volna. A kivitelezés pénz hiányában többször megakadt, majd végül teljesen megállt. Az önkormányzat azt a gondolatot is felvetette, hogy elbontják a tornyot, a hír nyilvánosságra kerülését követően azonban többen is amellett álltak ki, hogy fejezzék be az építményt. A Kossuth-díjas építész fia, Csete György Eörs is szót emelt az ügyben.



Apám Szentes „mostohafia”: nagyon kötődött a városhoz, de ez egyoldalú szerelem volt. Hiába törekedett arra, hogy Szentesre is tervezzen valamit, ezeket a terveket folyamatosan megfúrták. Más helyen megbecsülik, ha a nemzet művésze, egy Kossuth-díjas építész alkotása áll a városban – fogalmazott Csete György Eörs.



Az emlékhely ügyében néhány hete állt be pozitív fordulat, ekkor az építész fia Szentesen vitatta meg a torony sorsát Szabó Zoltán polgármesterrel, Farkas Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével, Kotormán László szobrászművésszel és Szűcs György önkormányzati képviselővel.



A megbeszélésen arra jutottak, hogy az emlékhelyet az „édesanyák kápolnájaként” valósítják meg, miután maga a tervező is többször így utalt rá. Az emlékmű befejezéséhez szükséges anyagi források előteremtését a Csete Alapítvány és a szentesi önkormányzat előlegezte meg, de Farkas Sándor is támogatásáról biztosította a munkálatokat. Ha meglesz a szükséges tőke, akár jövő májusára el is készülhet az alkotás.