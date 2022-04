Idén is gondoskodtak róla a Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai, hogy színpompás díszítést kapjon a városközpont: több száz húsvéti tojást tettek ki a Tisza-szobor melletti kis park fáira. A nyugdíjas tanárok, óvónők mintegy harmincan szorgoskodtak azon, hogy húsvéti díszbe öltözzön a Fő utcai park.

Az előző évek díszítéseihez képest idén nemcsak valamivel arrébb költözött a helyszín, de jóval több lett a kihelyezett elem is: óriási húsvéti tojások, díszkosarak és faragott nyuszik is várják a kicsiket. Erre a húsvétra egy kis újdonsággal is készültek: egy verses mesét is „elrejtettek” a díszek között.

A Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai által díszített tojásfák Csongrádon. Fotó: Majzik Attila

Minden évben próbálunk valami újdonságot belecsempészni a díszítésbe. Idén a padok mellett virágágyásokat is feldíszítettük, a fából faragott nyuszik mellett pedig egy verses mese egy-egy részletét is elolvashatják a gyerek. Így végig lehet sétálni az állomásokon, több időt lehet eltölteni itt a parkban nézelődés közben – magyarázta Diószegi Franciska, a pedagógus klub vezetője.

A tojásfák és a húsvéti kavalkád első vendégei a közeli iskolák és óvodák gyermekei voltak, akiknek egy csokitojás-keresést is szervezett a Pedagógus Nyugdíjas Klub.