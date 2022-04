A Hód-Mezőgazda Zrt. május 5-7. között 29. alkalommal rendezi meg az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt. Minden évben hirdetnek termékdíj pályázatot, amelynek eredményét a rendezvény előtt néhány héttel hirdetik ki. Így történt ez idén is.

A koronavírus miatt 2019-ben elmaradt a kiállítás, tavaly pedig a szokásos tavaszi időpont helyett csak ősszel rendezhettük meg – mondta a díjátadón Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte, a tavaly őszi rendezvényük sikere kissé kérdéses volt a szokatlan időpont miatt. Ennek ellenére nagyon sok kiállító és látogató vett részt a háromnapos programon.

Bízunk benne, hogy az idei rendezvényre még többen lesznek kíváncsiak. Az eddigi jelentkezések szerint több mint 400 kiállítóra számíthatunk. Az ipari kiállítók száma 207 lesz, az állattenyésztésiek száma is meghaladja majd a 200-at. A létszám a kiállításig még növekedhet – jelentette be a vezérigazgató.

Az állattenyésztési napokról Fekete Balázs, a kiállítás igazgatója beszélt.

Erősségünk az, hogy amit 29 évvel ezelőtt kitaláltunk, máig folytatjuk. A kiállítás az állat- és növénytermesztés, valamint a gépészet hármasán alapszik – hangsúlyozta a kiállításigazgató. Az állatok bírálásában részt vevő szakemberek között idén is lesznek külföldiek, főként Franciaországból, Spanyolországból, Csehországból és Ausztriából. A szabadtéri programok között számos kutyás- és lovasbemutatót is láthat majd a közönség. Idén a Furioso Nortstar lesz a kiemelt fajta. Újdonság a lovaspóló bemutató, ami még nem volt Hódmezővásárhelyen. Szakmai konferenciának és az agrárképző középiskolák országos versenyének is helyet ad az állattenyésztési napok rendezvény.

A termékdíj pályázatra 26 dolgozat érkezett, 17 állattenyésztési, 9 pedig növénytermesztési kategóriában. A pályamunkákat 3–3 fős szakmai zsűri bírálta el. A növénytermesztési kategória zsűrijének elnök Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora volt, míg az állattenyésztési kategória zsűrijét Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztési Szövetség (MÁSZ) elnöke irányította.

Növénytermesztési kategóriában a a Pro-Feed Kft. érdemelte ki a nagydíjat, a B. Kovács Emőke képzőművész által készített bronz kisplasztikát, míg az állattenyésztési kategóriában a nagyigmándi Bonafarm-Bábolna Kft. vehette át a nagydíjat.

A pályázatok főként innovációs területeket érintettek az ágazatokon belül. Fotó: Karnok Csaba