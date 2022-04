A túlsúly és az elhízás az egyik legsúlyosabb kockázati té­­nyező a daganatos betegségek kialakulásában, éppen ezért fontos, hogy olyan tápanyagokat fogyasszanak az egészségesek és a daganattal küzdők is, amelyek hozzájárulnak az egészséges testsúlyhoz, azonban ügyelni kell a mennyiségre is. Húsvétkor is figyelni kell arra, hogy egészséges és vitamindús finomságokat vigyünk be a szervezetünkbe, ebben Pongrácz Adrienn, az Országos Onkológiai Intézet vezető dietetikusa segített a RákÁSZ Segítő Szolgálat és a Magyar Rákellenes Liga közös online eseményén.

A húsvét az az ünnep, ami minden évben kora tavasszal van, vagyis akkor, amikor a szervezetünk vitaminraktára kiürült vagy kifogyóban van, valamint megjelenik a tavaszi fáradtság is. Tehát egyre nagyobb szükségünk van ar­­ra, hogy tavasszal új energiákhoz, friss nyersanyagokhoz jussunk hozzá, és feltöltsük a vitaminraktárakat. Ennek le­hetséges módszere az, hogy minél több zöldséggel és gyümölccsel látjuk el a szervezetet részben azért, hogy pótoljuk a hiányt, másrészt pedig azért, mert ilyenkor igen szeszélyes az időjárás, könnyen meg lehet fázni, ezért fontos az immunrendszert a lehető legjobban stimulálni – mutatott rá Pongrácz Adrienn.

Néhány hét alatt feltöltődünk

A vezető dietetikus szerint az immunerősítő hatású alapanyagok által néhány hét alatt fel lehet tölteni a raktárakat, ezáltal pedig kevésbé jelentkezik a fáradtság. Azt javasolta, hogy húsvétkor is együnk friss, szezonális, lédús terméseket.

Most a piacokon első, amivel találkozunk, az az újhagyma és a medvehagyma. Mindkettő teljes egészében elfogyasztható ilyenkor, hiszen az újhagyma is gyengéd még, a zöld rész ma­­gas magnéziumtartalommal rendelkezik. Az újhagymának vértisztító hatása van, valamint jótékonyan hat a légzőszervrendszerre és a májra is. Értékes rostanyagokat, béta-karotint, C-vitamint, kalciumot, va­­sat és foszfort is tartalmaz. A medvehagyma lúgosító hatású, jódban, C-vitaminban és foszforban is gazdag, valamint erős antibakteriális hatással bír, a fokhagyma hatóanyagának százszorosa található benne. Antibakteriális hatása miatt segít kigyógyulni a betegségből, továbbá a bélrendszerre és a magas vérnyomásra is kedvezően hat – foglalta össze.

Utóbbi fogyasztható például salátaként, vajas kenyérre da­­rabolva, krémlevesként vagy vajjal összekeverve is. Továbbá fűszervaj is készíthető belőle, ahogyan egy pesto is előállítható belőle fenyőmaggal vagy dióval, olajjal összeturmixolva. Egy kifőzött spagettivel összekeverve, sajttal megszórva könnyed vacsora lehet – tette hozzá. A dietetikus szerint ér­­demes télre is raktározni a medvehagymából, ez könnyen megtehető, ugyanis a fagyasztható növények közé tartozik.

Gyümölcs kemoterápia közben

Szintén ott van már a piacon és a boltok polcain a hónapos retek, amely nagy mennyiségben tartalmaz vitamint és ásványi anyagot is, ráadásul a fogyókúrázóknak is jól jön az alacsony energiatartalma miatt. A retek segíti az emésztést is, főként a fekete retek. Ugyanígy a jég-, a fejes, a madár-, a római és a szívsaláta is jól beépíthető a húsvéti fogásokba, rosttartalmuk miatt pedig jól segítik az étel emészthetőségét – magyarázta.

Pongrácz Adrienn kiemelte, nagyon fontos, hogy mindennap legyen az étrendünk része legalább egy adag friss zöldség, saláta, például reggelihez vagy vacsorához fogyasszuk ezeket. A nyers zöldségeken túl gyümölcsöt is együnk.

A napi minimum egy adag zöldség és egy adag gyümölcs már hozzájárul ahhoz, hogy a kellő mennyiségű vitamin és ásványi anyag bejusson a szervezetbe, így sok betegséget meg tudunk előzni. Rosttartalmuk miatt is fontosak, hiszen a rostok segítik azt, hogy rendezett, szabályzott legyen a székletképződés és -ürítés – emelte ki.

Szóba került az is, hogy a kemoterápiás kezelés alatt állók milyen gyümölcsöket ehetnek. Ennek kapcsán azt mondta, hogy a grépfrútot minden formában kerüljék el, és a citrusfélékből se fogyasszanak sokat. A teába facsart fél citrom még nem okoz gondot, de a napi 3-4 narancs már nem fér bele, csökkenti a terápia hatékonyságát.

A sötét színű gyümölcsök magas antioxidánstartalommal bírnak, ezért az aktív ke­­zelés alatt a koncentrált verzióikat, így a pasztákat és lekvárokat érdemes elkerül­­ni. Ugyanakkor ha valaki el­fogyaszt egy fél marék erdei gyümölcsöt például túróba keverve, akkor nem történik baj, és akkor sem, ha meggylevest vagy gyümölcslevest eszik a daganatos beteg, viszont ak­­kor aznap már ne fogyasszon több sötét gyümölcsöt – hívta fel a figyelmet.

Bátran együnk tojást mindennap

A dietetikus kitért a húsvéti menü egyik fő elemére, a to­­jásra is, amelyről azt mondta, hogy magas benne a D-, B-, A- és E-vitamin, a kalcium, a vas és a folsav is. Jelezte, bár koleszterin is van benne, döntően a sárgájában koncentrálódik, de nem kell tartani tőle, a tojásfogyasztás az egészséges étrend része lehet normál mennyiségben, hiszen számos pozitív hatása lehet. Hangsúlyozta, minden olyan anyag megtalálható a tojásban, ami a csibe fejlődéséhez kell, tehát csak jótékonyan hathat az emberi szervezetre is.

Pongrácz Adrienn szerint mindemellett az egészségünk védelme érdekében húsvétkor is figyeljünk arra, hogy a salátaöntetek hidegen sajtolt olajjal készüljenek, ízesítéshez friss vagy szárított zöld fűszereket használjunk, ebédre pedig könnyű, sovány húsokat, halakat készítsünk. Azt javasolta, hogy tegyük félre a cukrot is, és ne habos süteményeket készítsünk, hanem a túrós, gyümölcsös desszerteket részesítsük előnyben, valamint a rétes és a pite típusú édességeket. Fontos még a folyadékbevitel is, ez nagyrészt víz legyen, alkoholból pedig csak nagyon minimális mennyiséget fogyasszunk.

Színes húsvéti saláta



Az előadás részeként Pongrácz Adrienn megosztotta egy színes húsvéti saláta receptjét is. 4 adag hozzávalói: 200 gramm paradi­csom, 200 gramm endíviasaláta, 160 gramm zöldbab, 160 gramm retek, 160 gramm kígyóuborka, 120 gramm kaliforniai paprika, 80 gramm méz, 40 gramm citromlé, 40 gramm olívaolaj, 2 gramm tárkony, 2 gramm friss bazsalikom, 2 közepes tojás, só és őrölt fehér bors.

Elkészítése: A tojást megfőzzük, a zöldbabot megtisztítjuk, majd 3 centis csíkokra vágva forrásban lévő vízben 3 percig főzzük, majd leszűrjük és kihűtjük. A zöldségeket megmossuk, felkarikázzuk, felkockázzuk, a salátát is nagyobb darabokra, míg a tojásokat cikkekre vágjuk. Az öntethez az olajat, a mézet, a sót, a borsot és a citromlevet összekeverjük, valamint zöldfűszereket is tehetünk bele. Ezzel locsoljuk meg a salátát, majd hűtőben érleljük.