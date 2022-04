Szerdán elindítják a Móra Ferenc Múzeum előtti vízjátékot zenével, május elsejéig pedig az összes nagyobb szökőkutat a szegedi belvárosban – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójától. A múzeum előtti szökőkút után elindul a Széchenyi, a Dugonics, a Glattfelder és a Szent György téri is. Újszegeden is beüzemelik a Ligetben működő két szökőkutat. A többi kisebb szökőkút, összesen kilenc csobogó is elindul május folyamán városszerte.

Az, amire ilyenkor érdemes felhívni a figyelmet, nem változott tavaly óta. Ezen létesítmények vize továbbra sem alkalmas sem ivásra, sem fürdőzésre – erre a múzeumnál tábla is figyelmeztet. Tavaly nyáron, amikor sokan kerestek enyhülést a múzeum előtt, megírtuk, és Makrai László most újra elmondta: ezekben a szökőkutakban található több automata vegyszeradagoló.

A létesítmények ugyanazt a vizet keringetik folyamatosan, csak az elpárolgott mennyiséget pótolják. Az üzemeltetés műszaki feltételeinek biztosításához a szökőkút vizét erős vegyszerekkel szükséges kezelni: kerül bele algaölő és nátrium-hipoklorit – ennek vízzel hígított változata a háztartási hipó –, valamint kénsav. Ezek közül egyik sem egészséges, ha a bőrön keresztül felszívódik, vagy szájon, orron át, szemen át felszívódva a szervezetbe kerül. Azt pedig nem vizsgálják, elszaporodnak-e a szökőkútban baktériumok, vírusok. A galambok is előszeretettel isznak a vízből, és hagynak is nyomot maguk után.