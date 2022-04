Az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia projekt tematikus programnapját tartották húsvétvasárnap - a hagyományos ünnepi rendezvények mellett - az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a gátőrházban és környékén, a tónál. Az érdeklődők előadásokkal és tárlatvezetésekkel ismerkedhettek meg a népi halászattal, eszközeivel és szerszámaival, a tiszamenti 19-20. századi vízivilággal, az ártéri gazdálkodással, valamint víz és ember kapcsolatával az Alsó-Tisza mentén Pataki Andornak, Gál Lászlónak és Simon Andrásnak köszönhetően. Népzenei bemutató és többfajta régi fajáték - közte puska is - is várta a látogatókat.

Nálunk gyékényből készíthetők és vásárolhatók dísztárgyak, ajándékok, például ajtó- és ablakdísz, nyúl, locsolkodóknak tojásdísz - mondta el Eperjesi Józsefné Teca, a tápéi Gyékényből Szőtt Egyesület képviseletében.

A vállalkozó kedvűeknek unokája, Regina és a barátja, Kristóf segített a gyékényszövésben. Az 1999-ben alakult egyesület országos hírű, sőt nemzetközi ismertségük is jelentős, amit bizonyít, hogy április 28-án Bécsbe, május 16-án Milánóba utaznak kiállításra, állandó tárlatuk pedig Tápén, a Heller Ödön Művelődési Házban tekinthető meg.

Szintén Tápéról érkezett Ópusztaszerre a magyar népviseleteket gyűjtő Patyi-család, és aki akarta, felpróbálhatta féltett kincseiket. Ottjártunkkor a Fekete-erdőből származó, de éppen Pálmonostoráról érkező német família mindhárom lányát öltöztette be Patyi Zsófia, a gyerekjátékról elnevezett Fordulj egyet, de ne nevess! interaktív viseletbemutató és játszóház kínálatának részeként. Papp László népi iparművész kézműves foglalkozást és eszközbemutatót tartott a tematikus napon.

Most kezdtük a kirándulást, a Feszty-körképet már megnéztük, nagyon tetszett mindannyiunknak, de jó látni a régi paraszti, halászati hagyományokat megidéző eszközöket is - közölte Szűcs Zoltán párja, Zsuzsa és kislányuk, Adél véleményét is tolmácsolva. Többen letelepedtek a tó, a nádas partjára és a sziesztázást, a kellemes pihenést csak az olykor felerősödő csípős szél zavarta meg.