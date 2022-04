Pecsétgyűjtéssel egybekötött játékos túrára hívta a kicsiket és nagyokat az idén százéves fennállását ünneplő, szegedi Füvészkert közössége szombaton, amely során természetismereti és -védelmi, valamint hulladékgyűjtési és -hasznosítási feladatokban tehették próbára ügyességüket. A gyerekek játékosan tanulhatták meg, hogyan válhatnak aktív környezettudatos emberekké. A menetlevelet érvényesítők között ajándékcsomagokat sorsoltak ki.

Fotó: Kuklis István

Forrás: Kuklis István

Az SZTE-JGYPK Interaktív Természetismereti Tudástár, a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a Mondolo Egyesület, a Szegedi Vízmű Zrt., az SZTE Kísérleti Fizika Tanszék és a Szegedi Csillagvizsgáló is saját játékállomással csatlakozott az akcióhoz. A csillagvizsgáló standjánál a bokrokban elrejtett űrhajós, űrsikló és holdautó figurákat kellett felkutatniuk az ifjaknak távcsövek segítségével. Amikor pedig a nap előbújt a felhők mögül, speciális szemüvegen keresztül kémlelhették Naprendszerünk központi csillagát.

A Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület asztalánál a beporzó rovarok nélkülözhetetlen tevékenységével ismerkedhettek a résztvevők, hasznos környezetvédelmi tippeket kaphattak, továbbá a talajtípusok jellegzetességeiről, sőt a talajban rejtőző kincsekről is tájékozódhattak.

Fotó: Kuklis István

Forrás: Kuklis István

A geológiai értékek védelme és a talajvédelem témakörében zajló környezetvédelmi programunk keretében különböző termő- és vízmegtartó képességű talajtípusokat mutatunk be a kilátogató családoknak, természetesen az azokhoz tartozó növényekkel együtt. Emellett azt is bemutatjuk, hogy milyen ősmaradványokat lehet találni a talajban akár itt a környékünkön, hiszen nemrég éppen egy mamutfogat szedtek ki megyénkben a szántásból. Most többek között dinoszaurusz és őscápa foggal készültünk a gyerekek számára, azokat kell összepárosítaniuk az élőlények képével – részletezte Bojtos Ferenc, a Csemete Egyesület irodavezetője.

Fotó: Kuklis István

Forrás: Kuklis István

A lurkókat öko-játékpark, körömlakk szivárvány készítés és görénybunda simogatás is várta, sőt még igazi hódkoponyát is a kezükbe vehettek. A Szegedi Vízmű Zrt. standjánál megtudhatták, mit nem szabad a lefolyókba önteni, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. sátránál pedig növényismereti kvízjátékban tesztelhették tudásukat a fűszer- és gyógynövények témájában, továbbá megtekinthettek közelről krumplibogarat, cserebogarat, pillangókat, poloskákat, sőt butabogarat is. A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. állomásán vitathatatlanul a szemétszállító autó örvendett a legnagyobb népszerűségnek, amelynek vezetőfülkéjébe is beülhettek.