Krisztus feltámadott! Halljátok meg asszonyok, akik kenetet hoztatok, többé már ne sírjatok! Feltámadt Krisztus! - fogadta a felirat a kivetítőpanelen a szegedi Dómba húsvétvasárnap érkezőket. A Fogadalmi templom szinte teljesen megtelt, alig maradt üresen egy-két szék. Az arcokon meghittség tükröződött, és úgy tűnt, azt lehetett leolvasni azokról, mintha többen magukkal hoztak volna valakit, valakiket a szertartásra. Elhunyt, de velük élő szeretteiket.

Futóverseny

Amikor a hírt hallották, hogy Jézus teste eltűnt a sírból, két tanítványa, János és Simon Péter odaszaladt, és az eseményt, mintegy futóverseny tudósítását mondja, meséli el az evangélium. A fiatalabb ért oda hamarabb, de a belépéssel megvárta Pétert - kezdte prédikációját Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke. Azzal folytatta, ez így volt helyes, mert a tapasztalatra, a jogra és a szeretetre is szükség van minden közösségben - és harmóniában egymással.

Az üzenet

- Mi az üzenete ma a húsvétnak - tette fel a kérdést Kiss-Rigó László, majd kijelentette, erre manapság több válasz is adódik.

Ki gondolta volna, hogy sok szenvedést, halált hozó világjárvánnyal kell szembenéznie az emberiségnek, és ki gondolta volna, hogy a 21. században háború tombolhat - a közelünkben is - öldöklést, menekültek seregét eredményezve. A választási kampány alatt is sok butasággal, ocsmánysággal találkozhattunk, olyan dolgokkal, melyek beszennyezték az életünket, a társadalmat, a társadalmunkat. Viszont önzetlen segítséget, áldozatvállalást is tapasztalhattunk - elevenítette fel a püspök.