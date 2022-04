Április 3-án, az országgyűlési képviselő választás napján több bejelentés érkezett a hódmezővásárhelyi választási bizottsághoz, erről az önkormányzati finanszírozású Hódpress számolt be. Egy állampolgár azt sérelmezte, hogy sms-t kapott azzal a szöveggel, „…a bátrak változást hoznak április 3-án. Légy egyike azoknak”. A kifogást tevő nem járult hozzá személyes adatai politikai tartalmú üzenetek továbbítására történő felhasználásához. A bejelentést elutasította a helyi választási bizottság.

Több választópolgár amiatt tett kifogást, hogy Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje, a 4-es körzet országgyűlési képviselőjelöltje kampánybuszai a Cseresnyés kollégiumnál lévő 3. számú, illetve az Árpád utcai szavazókörnél parkoltak. Az előbbit elutasította a bizottság, mivel a bejelentő nem nevezte meg magát – írta a Hódpress. Az Árpád utcainál viszont helyt adtak a panasznak és Márki-Zay Pétert eltiltották a további jogsértéstől.

A kék szalag viselését is jogsértőnek találta a helyi választási bizottság. Márki-Zay Péter a szavazata leadásakor az ellenzéki összefogás jelképét, a kék szalagot viselte a kabátja hajtókáján. Az önkormányzati internetes sajtó szerint abból is kalamajka lett, hogy az egyik szavazatszámláló kék szalagot tűzött ruhájára és pártlogós sapkát viselt. Olyan szavazatszámlálók szóltak rá, hogy ezeket vegye le, akik maguk is FIDESZ-KDNP, illetve DK-s kitűzőt viseltek. A választási bizottság ez ügyben nem hozott semmilyen határozatot.