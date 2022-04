Mivel a lelkes törzsvendégek hozták el az első helyet a No Milk Todaynek, megkérdeztük azt is: milyen vendégkört céloztak meg? A rendszeresen ide járók között megtaláljuk a húszéves egyetemistát, de az 50-es, 60-as zenekedvelő korosztályt is, és vannak, akik sakkozni, beszélgetni, lemezt venni járnak be. Miklós és Or­­solya elmondta: a cél az volt, hogy az igényes közönség otthonra találjon a pubban, korosztálytól függetlenül. A szavazás eredményét nézve úgy tűnik, ez sikerült.