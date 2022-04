Konzorciumban, a megyei önkormányzat segítségével kezdődhet kerékpárút építése 2023-ban, ha minden ideálisan alakul, a gesztortelepülés Csanytelek. Jelenleg a tervezésnél tart a több mint 4 milliárd forintos költségű projekt, amely az ópusztaszeri körforgalomtól indulna – kezdte beszélgetésünket Búza Zsolt, Baks polgármestere.



Hozzátette, így bekapcsolódhatnak a biciklis vérkeringésbe, hiszen náluk még nincs a kétkerekűeknek biztonságos közlekedési lehetőség, viszont a közelükben lévő, korábban felújított kompig vezető útszakasz része az Európai Kerék­párút Hálózat nyomvonalának, így ez is csatlakozhat a leendő bicikliúthoz. Az arra kerekezők, kirándulók láthatnak egy kötélpályás kompot is, amellyel a Tisza túlsó partjára is eljuthatnak.

A nyomvonalban van a Dong-ér csatornán átívelő régebben épített híd, a Cserepes, amit azért neveznek így a baksiak, mert amikor Pallavicini gróf takarmánytárolóját építtette, az onnan kitermelt földből, agyagból égették ki a cserepeket. A tervezők úgy döntöttek, kerékpársávval nem szűkítik le, nem teszik balesetveszélyessé az átkelést, inkább egy biciklishidat alakítanak ki mellette, azzal bővítik – mondta el a faluvezető. Kérésüknek eleget téve a beruházásban létesül egy belterületi rész is, a 3 kilométeres szakasz Máriatelep és a község központja között lesz.

Ennek megépítését több dolog is indokolja. A kétsávos út a falu után Máriatelepig egysávosra szűkül, így nem lehet rajta biztonságosan közlekedni, a gyerekeket biciklivel vinni, a mellette létesülő kerékpárút ezt a problémát megoldaná. Turisztikai jelentősége is lenne, mert Máriatelep után látványos zsilip épült a Tisza ezen részén, ahová megéri elkerekezni, megnézni és belefeledkezni a környező táj természeti szépségeibe –vélekedett Búza Zsolt.