Két nagyon fontos eleme van a Kiss Ferenc-napnak. Délelőttönként előadások zajlanak. Harminchat diák tart előadást mindenféle témában, de leginkább szakmai, nyelvi, műszaki, természet- és társadalomtudományi témakörben. Ezek 15 perces előadások és egyben verseny is, a legjobb előadót és a legtartalmasabb előadást díjazzuk. Külső előadóink is vannak, akik egészen különleges témákról, például az ejtőernyőzésről, a zempléni farkasokról és a lézerek világáról beszélnek. Bemutatjuk a szimulátorunkat és a tanári klubban egy lőszimulátort is. Délben ünnepséget tartunk, a végén koszorúzással, mert ez az egész nap Kiss Ferenc erdőmérnök születésnapjához kapcsolódik, ami április 24-e. Itt adjuk át a Kiss Ferenc-díjat annak a diákunknak, akit az oktatói testület az év legkiemelkedőbb tanulójának tart. Az idén ő Fehér Emma. A szakmai díjat Németh Viktor kapja – sorolta Máhig József, a szegedi

Kiss Ferenc Erdészeti Technikum igazgatója, ahová azért látogattunk el tegnap, mert a koronavírus miatti két év kényszerszünet után újra Kiss Ferenc-napot rendeztek, sorrendben már a harmincötödiket. Ebből is látszik, hogy komoly hagyománya van a rendezvénynek, meg is tisztelték a diákok, a vadász öltöny mellett sokan öltönyben, fehér ingben voltak.