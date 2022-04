A faluban élők szerint nem csak jog, belülről fakadó kötelesség is a szavazás 2 órája

Kövegyen is sokan járulnak az urnákhoz

Csongrád-Csanád megye legkisebb településén, Kövegy főutcáján nemcsak választási plakátokat láthattak az arrajárók, hanem minden oszlopon kint volt a magyar zászló is. A településen is küszködött az időjárás. Hol jobbra fordult, hol jött egy kis eső, aztán hódarára váltott. Kövegy lakóit azonban ez nem tartotta vissza, ott jártunkkor is sokan mentek szavazni.

Nemcsak plakátokat lehetett látni Kövegy főutcáján, hanem magyar zászlókat is. Fotó: Kovács Erika

A szavazókör elnöke nem kívánt nyilatkozni lapunknak a helyi szavazási szokásokról, de Kövegy utcáin több embert is megszólítottunk, akik készséggel nyilatkoztak, igaz, azt már nem mindenki szerette volna, ha a nevét is leírjuk, pedig azt senkitől sem kérdeztük meg, hogy kire szavazott, az magánügy. Mi inkább arra voltunk kíváncsiak, miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a választáson. Amióta szavazhatok, 18 éves korom óta, mindig részt vettem a választásokon, legyen az országgyűlési képviselő-választás, polgármester választás, vagy népszavazás. Ez az embernek joga, de szerintem belülről fakadó kötelessége is. Az eredmény nem csak rajtam múlik, de én is hozzájárulok ahhoz valamilyen formában. Arra szavaztam, akitől úgy gondolom, hogy az emberek érdekében oldják majd meg a problémákat. A végeredményről valószínűleg majd hétfőn reggel értesülök és elfogadom azt, ahogy a többség döntött – mondta egy hölgy. Éppen most megyek szavazni. A jövőm érdekében teszem le a voksom a jelöltem mellé, aki vagy nyerni fog, vagy veszít. Ha nem mennék el szavazni, akkor később reklamálni sem lenne jogom. Én ma este még dolgozom, de közben azért rálesek majd az eredményre, mert érdekel – tudtuk meg Bacsa Imrétől. Úgysem fog megjelenni a véleményem az újságban, mert ellenzéki vagyok. Azért jöttem szavazni, hogy leváltsuk a 12 éve nyakunkon ülő kormányt – mondta egy dühös hölgy, aki a nevét nem árulta el. Rácz András éppen munkából kerékpározott haza. Most még vár az „otthoni műszak”, úgyhogy csak estefelé lesz időm szavazni. Szerintem az én voksom is számít, ezért megteszem amit tehetek állampolgárként. Kíváncsian várom, hogy a többség hasonlóan gondolkodik-e, mint én, vagy éppen fordítva. Ha ez utóbbi lesz, akkor kicsit szitkozódok, aztán megy az élet tovább. Megkezdődött a választás Csongrád-Csanád megyében - Kövesse az eseményeket percről-percre >>



