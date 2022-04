Lázár János a rádióműsorban elmondta, a Fidesz-KDNP újabb kétharmados választási győzelmének két fontos oka van: az elmúlt 12 év sikeres, meggyőző kormányzati teljesítménye, valamint Orbán Viktor miniszterelnök személye. A kormánypártok olyan politikát folytatnak, amely nemcsak a saját szavazóiknak kedvez, de minden magyar számára lehetőséget teremt, és mindenkit megvéd a bajban. Ez a szó szoros értelmében néppárti politika a létbiztonság és a közbiztonság megteremtésére fókuszál. Lázár szerint az emberek jó része e tekintetben teljesen alkalmatlannak és hiteltelennek látta a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, míg Orbán Viktort alkalmasnak, hitelesnek és képesnek gondolják arra, hogy megvédje Magyarország érdekeit, és biztosítsa, hogy kimaradjunk a háborúból. – írja a Promenad24.hu.

Lázár János igaztalannak tartja az ellenzék azon vádaskodását, hogy nem voltak egyenlőek a feltételek a választási versenyben. Ha ennek lenne bármi valóságalapja, akkor nem nyerhették volna meg 17-1-re a fővárosi választókerületeket. Az az igazság, hogy a demokratikus baloldal akkorát bukott, mint 1990 óta még sohasem. Miközben a Fidesz 12 év kormányzás után is tovább tudta növelni a támogatottságát, az ellenzék 850 ezer szavazatot veszített. Ez nem szoros eredmény, ez nem magyarázható csalással, egyszerűen az történt, hogy a választók piros lapot mutattak a baloldali pártoknak, az összefogásnak és a miniszterelnök-jelöltnek. Egy ilyen történelmi vereség után mindannyiuknak el kellene tűnniük a színpadról, mert a baloldali szavazók láthatóan nem kérnek belőlük – szögezte le.

Mindezek mellett Lázár János még beszélt arról is, hogy az elmúlt négy év "polgárháborúja" Hódmezővásárhelynek óriási károkat okozott, és a fő feladat most az lenne, hogy mindenki félretegye a sérelmeket, és azon dolgozzon, hogy újra fejlődő, emelkedő pályára állítsa Vásárhelyt. A honatya arra is kitért, hogy nem lehet a város Márki-Zay Péter kampányirodája.

Beszélt arról is, hogy bárkivel kész a közös munkára, de nagyon nehéz azzal a politikussal, aki a Fidesz soha nem látott győzelme után egy héttel ellenállásra biztatja az országot, és új pártot szervez ahelyett, hogy a fűnyírást szervezné, vagy a városa fejlődéséért dolgozna.

A teljes cikket EZEN A LINKEN olvashatja.