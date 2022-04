Nézze csak, itt voltak a levert fecskefészkek. Ősszel festették ki a kapualjat és verték le a fészkeket, ami nem is lett volna baj, ha vesznek műfészkeket, és visszarakják a fecskepelenkákkal együtt – mutatta olvasónk a Boldogasszony sugárút 19. század elején épült házának tágas kapualjában állva. Nyolc fecskefészket semmisítettek meg, hosszú évek óta használták ezeket a fecskepárok. Ottjártunkkor is ki-beszálltak a kapualjba, keresték egykori otthonaikat, amelyek alatt fecskepelenka védett az ürülékhullástól. Némelyik fé­­szek nyomát még látni is lehetett a festés ellenére.



Leverték a fészkeket



Mint a neve elhallgatását kérő lakótól megtudtuk, az épület többségi tulajdonosa végeztette a festést, a munkások verték le a fészkeket. A nemrég hazatért fecskék akár építkezni is elkezdtek volna újra, de madárriasztó került a kapualj nyitott oldalára. Hiába távolították el a madárbarátok, felszereltek egy másikat, ez még ragadt is egy kicsit, magunk is megtapintottuk. Az egyik fecskék által preferált helyet a tető alatt hungarocellel igyekeztek eltömni. A cél tehát nyilvánvalóan az, hogy a fecskék ne tekintsék otthonuknak többé ezt a kapualjat. Műfészkeket egyébként az MME webboltjában, valamint a helyi csoporttól lehet beszerezni legközelebb szombaton a Szalakóta Látogatóközpontban a madárgyűrűzési bemutató idején.



Egész évben védettek



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gyakran felhívja rá a figyelmet, hogy a fecskék tartós fészkei, amelyeket a párok akár évtizedeken át is használhatnak, nemcsak a költési időszakban, április 1. és október 31. között védettek, hanem egész évben. A szabályozásnak utána lehet nézni az MME honlapján is, jelezte Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei csoportjá­nak titkára. Megtettük, és az de­­rült ki, hogy a költési időszak szünetében is engedélyköteles a fészkek eltávolítása. Csak a me­­gyei kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának írásbeli határozatával, az abban megfogalmazott feltételek betartása mellett lehet hozzányúlni az épületmunkák, felújítások által érintett fészkekhez.



Várja az intézkedést



Az MME is arra kérte a madárbarátokat, fészekleverés esetén tájékoztassák a megyei kormányhivatal említett főosztályát. Olvasónk ezt megtette, tegnap délelőtt jártak is a helyszínen a hivatal alkalmazottai. Vizsgálódnak, és az eljárás meg­­indításáról értesítik majd olvasónkat, a témára később visszatérünk. Az elmúlt években többször megírtuk, hogy a fecskeállomány megfeleződött Magyarországon. Egy fecske legalább egykilónyi, muslicától a nagyobb légy mérettartományba tartozó repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt, tehát biológiai védekezésnek tekinthető a kártevők elleni küzdelemben. Az állománycsökkenés fő oka a klímaváltozás mellett az élőhelyek megszűnése, a fészkek tömeges leverése, az állatok elpusztítása.