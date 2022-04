Csütörtökön reggel, a közgyűlés előtt új napirendet kaptak kézhez a résztvevők, ami más volt, mint a város honlapján közzétett napirend. Az új változat szerint zárt üléssel kezdtek volna a képviselők, ahol a főállású alpolgármester, Kis Andrea megbízásának visszavonása lett volna a téma. Az anyagot nem tárgyalták a bizottságok, a képviselők is csak az ülés előtt kapták kézhez. Az első nyílt napirendi pont szerint pedig az új alpolgármestert választotta volna meg a közgyűlés.

Kis Andrea sérelmezte, hogy az előterjesztést csak az ülés előtt kapták meg a képviselők. Idézte az ide vonatkozó törvényt, miszerint az érintett kérésére kell zárt ülést tartani, amiről őt előzetesen nem kérdezték meg.

Mivel az alpolgármesterré választásom is nyílt ülésen történt, tartozunk a város lakosságának azzal, hogy a visszavonás tárgyalása is nyílt ülésen történjen meg. Nincs itt semmi látnivaló! Polgármester úr másképp képzeli el az önkormányzat működését, ebben nem számít a munkámra. Erről kell egy titkos szavazást tartani – mondta Kis Andrea az ülésen. Az alpolgármester megbízásának visszavonását Márki-Zay Péter polgármester terjesztette be.

A fideszes képviselők kivonultak a napirend tárgyalásáról. Cseri Tamás képviselő azt mondta, a polgármestert támogató frakció egymás közötti leszámolásában semmilyen formában nem kívánnak részt venni, így nem is szavaznak.

A titkos szavazáson tehát összesen tízen voksoltak, a minősített többséghez 8 igen szavazat kellett volna, de csak heten támogatták az előterjesztést, hárman pedig nem, így Kis Andrea továbbra is alpolgármester marad. A reggel kiosztott napirend szerint megválasztották volna az új alpolgármestert, aki, úgy tudjuk, Gyöngyösi Ferenc, a pénzügyi bizottság elnöke lett volna.

A közgyűlésen nem hangzott el a megbízás visszavonásának okairól semmi, de a hírek szerint már a 2019-es választás után megromlott Márki-Zay Péter és Kis Andrea munkakapcsolata. Meg nem erősített információink szerint Kis Andrea nem rejtette véka alá a véleményét, ami több esetben is más volt, mint a polgármesteré. Kis Andrea egyébként Márki-Zay Péter 2018-as polgármesterré választása óta látja el az alpolgármesteri feladatot.