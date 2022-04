Sok indokolatlan támadást kaptam az elmúlt hónapokban, de ezeket semlegesítette az a sok-sok szeretet és pozitív visszajelzés, amit a választópolgároktól kaptam. Mindez erőt adott és ad a további munkához – mondta el Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz–KDNP) arra a kérdésünkre, hogy hogyan telt számára a kampány.



Kiemelte, a 12 évvel ezelőtt megkezdett munkát folytatta az elmúlt hónapokban, és szeretné folytatni április 3. után országgyűlési képviselőként. Hozzátette, olyan képviselője szeretne lenni Szegednek és a Homokhátságnak, aki mindig elérhető, és a legjobb tudása szerint igyekszik az emberek problémáját megoldani.



A körzetben lakók életkörülményeinek javítása érdekében kijárt infrastrukturális fejlesztéseken túl kiemelten fontosnak tartom az olyan napi szintű problémák megoldását, mint például a várólisták megszüntetése, a fogyatékossággal élők plusztámogatása és az egyedülálló idősek megsegítése. Ahogyan a fejlesztésekért, úgy ezekért az ügyekért is bárkivel együttműködök, hiszen azt vallom, hogy a békés, közös munka mindig előrébb visz, mint a gyűlölködés és a széthúzás – szögezte le.



A képviselőjelölt a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködést is célként tűzte ki, hiszen szerinte kormánypárti politikusként és tősgyökeres szegediként jobban tud dolgozni a város és az egyetem érdekeiért.



Az elmúlt hónapokban sikerült elérni azt, hogy 1,2 milliárd forintból megújuljon a Balástya és Forráskút közötti útszakasz, mely összeköti a Homokhátságot a sztrádával. Kijártuk azt is, hogy a kormány 1,8 milliárd forintot biztosítson a Homokhátság vízvisszapótlására, hogy a Tisza vize ne csak Zákányszékig, hanem Mórahalomig eljusson. A Homokhátság jövőjének a záloga, hogy megállítsuk a térség elsivatagosodását. Én azt tudom ígérni, hogy minden méter csatornáért, minden liter vízért, minden hektár földért és minden forintért küzdeni fogok, amely ennek az ügynek a megoldásához szükséges – mutatott rá.



Hozzátette, ahogyan ezekért, úgy a Szilva utcai körforgalom kibővítéséért, a Dorozsmai út felújításáért, valamint a Szabadkai úti vasúti átjáró aluljáróvá való átépítéséért is minden tőle telhetőt megtesz majd. Emellett azt ígéri, hogy mindenben támogatja a hivatásos és civil rendvédelmi szerveket azért, hogy a déli határon tapasztalható migrációs nyomás enyhüljön, mert ez a probléma Szeged és környékének jövőjét nagyban meghatározza.

Beszélt arról is, hogy a kampány utolsó napjait is munkával és a választópolgárok bizalmának megszerzésével tölti.

Én hiszek abban, hogy a választókerületben élők is tudják, hogy Magyarország érdeke a béke és a biztonság megőrzése. Arra biztatok mindenkit, hogy vasárnap vegyen részt az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Én biztosan ott leszek a családommal – zárta az interjút Mihálffy Béla.