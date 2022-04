A József Attila Múzeum egy tavaly benyújtott pályázata alapján 20 millió forintot nyert az Espersit-házban található irodalmi kiállítóhely felújítására – tájékoztatta a Délmagyarországot az intézmény ve­­­zetője, Szikszai Zsuzsanna. Espersit János a századforduló Makójának jeles alakja volt: ügyvéd, politikus, lapszerkesztő, akit az irodalmi élet és művészetek mecénásaként tartottak számon. Anyagilag is támogatta, pártfogolta a házában megfordult művészeket, többek között a fiatal József Attilát, Móra Ferencet és Juhász Gyulát is. Maga az épület 1898-ban, klasszicista stílusban épült, Espersit János 17 évig bérelte.



Az épület ma a makói mú­­zeum országosan jegyzett, fel­­becsülhetetlen jelentőségű irodalmi kiállítóhelye. 1979. január 19-én, Espersit születésének századik évfordulóján nyílt meg. A kiállítóterem korabeli kéziratokkal, könyvekkel, fényképekkel, festményekkel és berendezési tárgyakkal idézi meg Espersit János 1848-as szemléletű baráti körét, Juhász Gyula és Móra Ferenc makói kötődését, illetve József Attila pályájának indulását és a Maros-parti város fénykorát.



Szikszai Zsuzsanna azt mond­­ta, átadásakor a kiállí­tóhely rendkívül izgalmas, korszerű volt és ma is igen értékes, azóta azonban sok évtized elmúlt. Teljesen meg akarják újítani, és ebben Tóth Ferenc és Péter László kutatási eredményeire, a múzeumban meglévő kéziratokra és József Attilához köthető relikviákra szeretnének támaszkodni. Enteriőrökben mutatnák be a kor hangulatát, és interaktívvá is szeretnék tenni a bemutatót. Hamarosan feláll egy szakmai kuratórium, amely összefogja az ötleteket, ez alapján akarnak egy modern, látványos, mozgalmas kiállítást.



Az átadás az év végére várható. Ez kötődik ahhoz a jubileumhoz, hogy 100 esztendeje, az itt töltött évek alatt jelent meg a város fogadott fiának első kötete, a Szépség koldusa.