A Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozata 2001 óta évente meghirdeti fotó- és képzőművészeti pályázatát, amellyel lehetőséget biztosít a szegedi középiskolásoknak, hogy tehetségükkel, alkotásaikkal diáktársaik és az érdeklődő városi polgárok előtt bemutatkozzanak. A zsűri által értékelt pályaművekből csütörtökön immár 22. alkalommal rendeztek kiállítást az SZC Vedres István Technikum galériájában.

A diákok bemutatkozási lehetőségén túl az is célunk a pályázattal, hogy a város középiskoláinak kapcsolatát szorosabbra fűzzük. Most is több, mint tucatnyi iskolából jelentkeztek pályázók – mondta el lapunknak Révészné Papp Klára, a Dugonics Társaság Ifjúsági Tagozatának elnöke.

A tárlatot Dohány Gabriella, Artisjus-díjas karnagy, a Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum zenepedagógusa nyitotta meg.