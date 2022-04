A tojáskocogtatás több száz éves hagyomány a szerb közösségekben – számolt be lapunknak Brczán Krisztifor, Deszk alpolgármestere, a szerb önkormányzat elnöke. A Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület egy határon átnyúló együttműködési program keretében rendezte meg az ortodox húsvét vasárnapján a bajnokságot a Szent Száva Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központban, amelyre Szabadkáról is szép számmal érkeztek fiatalok. A megmérettetés elején a pópa megáldotta a versenyben felhasznált hímestojásokat. A páros játék célja az volt, hogy az ellenfél tojása a kocogtatás során megrepedjen, ezáltal a nyertesé legyen. A verseny végére egyetlen ép tojás maradt, amelyet a bajnoknak a közönség előtt el is kellett fogyasztania, hogy bizonyítsa a küzdelem tisztaságát. Nyereménye a tojáskocogtató vándorserleg volt.

Deszk 2022.04.24. tojásfestés és tojáskocogtatás az ortodox húsvét alkalmából. Fotó: Kuklis István

Forrás: Kuklis István

Különböző filozófiák vannak, hogy mivel kell etetni a tyúkokat vagy meddig kell főzni a tojásokat, hogy minél jobban bírják a kocogtatást. A vajdasági Mokrinban évente tojáskocogtató világbajnokságot rendeznek, ott például már röntgen alatt is vizsgálták a tojásban rejtező légbuborékot, amelynek elhelyezkedése nagyban befolyásolja az esélyeket – részletezte Brczán Krisztifor.

A délután során a résztvevők a kézműves foglalkozásokon különböző tojásfestési technikákkal ismerkedhettek, valamint egy tradicionális szerb süteményt, gibanicát is süthettek, amely réteslapból csiga formába tekert, sajttal és juhtúróval töltött, zsírban sütött előétel.

Mindemellett a tojás szépségversenyen a legszebben díszített hímes tojás alkotóját is díjazták, továbbá kiállítás nyílt Fetter Ferencné Aranykoszorús Népművészet Mestere, Király Zsiga- és Magyar Kézműves Remek-díjas népi iparművész alkotásaiból a központban. A kollekció darabjain valamennyi tojásdíszítési technika fellelhető és további érdekessége, hogy liba-, kacsa, gyöngyös- és strucctojás is alapanyagul szolgált az alkotó számára.