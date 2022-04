Három szegedi óvodát zár be áprilisban az önkormányzat – írta meg először a Szegeder az önkormányzat portálja alapján. A lap küldött kérdéseket ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak, de nem válaszoltak neki. Mi ugyanezt tettük az Óvodák Igazgatóságának, de tőlük sem jött válasz. Helyette a szeged.hu-n jelent meg egy szerző nélküli cikk, amelyben azt írják, hogy Bartáné Tóth Mária, az Óvodák Igazgatósága vezetője azt mondta, az óvodákat egyrészt azért kell bezárni, mert a kormány nem rendezi a pedagógusok fizetését, másrészt pedig csökken a gyereklétszám a városban.



Így is jó a kihasználtság



A gyereklétszámra is panaszkodott az igazgató, mert a 2017/2018-as nevelési évben 4070, a mostanira pedig 3847 gyermeket írattak be a 45 szegedi óvodába. Ez azt jelenti, hogy a rendszer kihasználtsága 92,8 százalékról 87,8 százalékra csökkent. Most egyelőre a Napsugár, a Mars téri és a Sás utcai óvodáról van szó, de nem ezek az egyetlenek, amelyeket bezáratott a baloldali vá­­rosvezetés.



Haág Zalán, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője em­lékeztetett, hogy a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos gyermekeket gondozó Deák utcai óvoda annak idején egy tervezett kaszinónyitásnak állt útjában, így hát a szegedi baloldal bezáratta.



Egyébként ez az ügy nyerte 2015-ben a Transparency International és a 444 közös lobbipályázatát, az ország legkorruptabb ügyének nevezték.

Ismert a módszer

Ismerjük a módszert: nem költenek az adott épületre. Az érdeklődő szülőknek elmondják, hogy ne írassák ide a gyermeküket, mert az óvoda hamarosan bezár, és akkor amúgy is új intézményt kell majd keresniük. Majd arra hivatkozva, hogy nincsenek új beiratkozók, valóban lakat kerül az intézményre – fogalmazott a képviselő, aki szerint 90 százalékos óvodai kihasználtság és növekvő születésszám mellett nem bezárni, hanem fejleszteni kellene az óvodákat.



Botrány botrány hátán



De botrány volt 2016-ban is az óvodák körül, akkor öt szegedi óvodára került lakat végleg. A Szegedma akkori cikke szerint a komoly szülői és ellenzéki ellenállás ellenére is keresztülvitték a szocialisták az óvodabezárások ügyét. Botka László legfőbb indokként a gyermeklétszám csökkenését hozta fel, azt mondta, hogy 2010-hez képest 633-al kevesebb az óvodáskorú gyermek a városban. Az akkori ellenzéki pártok, a Jobbik, a KDNP és a Fidesz is ellenezte a bezárásokat, és közben több száz aláírás gyűlt össze az óvodák megmentéséért. A közgyűlésen az MSZP, a DK és az Együtt politikusai mind megszavazták az öt intézmény bezárását, a Fi­desz, a KNDP, az LMP és a Jobbik elutasította, így az igencsak értékes telken álló Temesvári körúti intézmény például 86 év után zárta be kapuit.



Most az önkormányzat által fenntartott portálon megjelent cikkben érdekesen fogalmaznak: „három óvodát kiemelnek az intézményrendszerből” – azaz nem merték leírni a bezárás szót. Arról egyébként, hogy mi a terve a városnak a most ki­­ürülő három ingatlannal, egye­­lőre nincs hír.