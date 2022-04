Míg régen az első nagy döntés a kisgyermekes családok életében az iskolaválasztás volt, mára az óvodaválasztás is hasonlóan fontos mérföldkővé vált. Azoknak a szülőknek – és lássuk be, elsősorban édesanyáknak –, akik első gyermeküket adják be ilyen közösségbe, hatalmas fejtörést okoz, mi lenne a legjobb választás. Bár idén a beíratás tavasz végén lesz esedékes, már most egyre többször merül fel különböző fórumokon a téma: melyik a legjobb intézmény. Hi­­szen bár mindenkinek más tetszik, az azonban vitathatatlan, hogy ha egy óvodáról nem hallani rosszat, azzal valószínűleg nem lehet mellé- fogni.

De milyen is a jó óvoda?

Egyáltalán mit várnak a szülők tőle? Bármilyen meglepő, de évről évre egyre többet. Míg a mostani anyukák valószínűleg még csak játszottak az óvodában, szüleik pedig maximum az alapján tettek különbséget az intézmények között, hogy milyen messze van az otthonuktól, esetleg hol dolgozik a legkedvesebb óvó néni, ma már számtalan dolgot elvárnak a családok attól a helytől, amely az iskolás életre készíti fel gyermeküket. – Mindenképpen szeretném, ha lenne angoloktatás az oviban – beszélt Kinga arról, milyen óvodát keres kislányának. – Ma már az idegen nyelv ismerete alapvető elvárás, és azt látom, egyre fiatalabb korban szerzik meg a középfokú nyelvvizsgát a gyerekek. Aki lemarad, kimarad, tartja a mondás, így én szeretném, ha minél hamarabb megismerkedne az angollal, hogy ne érje hátrány az iskolában például amiatt, mert az osztály egy része már tanult angolt – magyarázta.

Más a fontos

Vannak szülők, akik inkább a sport oldaláról közelítik meg az óvodaválasztást. – Min­­denképpen szeretném, ha lenne lehetőség délutáni sportolásra, mert a munkám mellett nekem nem lesz időm órákig játszóterezni a fiammal, márpedig a mozgásigénye hatalmas. Éppen ezért olyan óvodát választunk, ahol akár többféle sportot is kipróbálhat – magyarázta Szilvi. Eszternek ugyanakkor megint más szempont az elsődleges. – Nekem fontos, hogy ne vegyes csopor­tok legyenek. Nem tartom ideá­­lis megoldásnak, hogy a közösségbe frissen bekerült 3 évesem a közel 7 évesekkel együtt legyen. Szerintem sokkal jobban beilleszkedik majd olyan csoportba, ahol a kortársak veszik körül – mondta.

Látható tehát, hogy szinte nincs két család, ahol egyformán gondolkodnának. Szerencsére a választást idén már nem nehezíti a koronavírus-járvány: az intézményekbe idén személyesen is el lehet látogatni, így nemcsak a honlapokra feltöltött videókból és információkból, hanem személyes tapasztalatok alapján is meg lehet ismerni az óvodákat: a szülők és a gyerekek megtapasztalhatják az ottani légkört, belenézhetnek az ott folyó tevékenységekbe, és beszélgethetnek az óvónőkkel is. A szegedi intézményekben most tartják a nyílt heteket, sokan ki is használják ezt a lehetőséget.

A kisgyerekek könnyen feltalálják magukat, ha megfelelő játékok kerülnek a kezük ügyébe.

Forrás: Frank Yvette

Nincs túljelentkezés

– Az a tapasztalatunk, hogy a családok többsége nem óvodát, hanem óvónőt választ. Fontos ugyanis számukra, hogy barátságos, közvetlen, gyerekszerető személyiségű pedagógusra bízzák gyermekeiket – mondta el lapunknak Bartáné Tóth Mária, a Szegedi Óvodák Igazgatóságának igazgatója. Hozzátette: ma már a szülők valóban megtehetik, hogy a számukra legjobbnak tartott intézménybe iratkoznak be, hiszen a csökkenő gyereklétszám miatt szinte egyik intézményben sincs túljelentkezés.

– Természetesen minden évben van egy-két felkapottabb óvoda, különösen akkor, ha valamelyiket frissen újították fel. Kilencven százalékban azonban eleget tudunk tenni a szülői kéréseknek, függetlenül attól, hogy a gyerek a körzetben lakik vagy sem.

Szegeden idén 45 óvoda 181 csoportjába várják azokat a gyerekeket, akik ebben az évben töltik be 3. életévüket. Számukra a beiratkozás kötelező. Sok szülő egyébként ilyenkor kezd el pánikolni, hiszen az óvodai felvételnek vannak alapkövetelményei, amelyek közül a legnagyobb mumus általában a szobatisztaság szokott lenni, de a cumitól is sok kicsi ilyenkor kénytelen megválni. Jó hír, hogy szeptemberig azért még rengeteg idő van, érdemes azonban ezt már a tudatos készülődésre felhasználni. A legtöbb gyereknek erre a korra nem jelent egyébként kihívást sem ezek, sem az olyan egyéb feltételek teljesítése, mint például az evőeszköz-használat, a kommunikáció és az önálló öltözködés igénye. Kár tehát azon aggódni, hogy vajon mi lesz, ha nem sikerül, főleg azért, mert ezt a gyerekek is megérzik. Bízzunk benne, hogy gyermekünk kellően ügyes ahhoz, hogy ha ezek közül még nem is megy neki minden, nyárra már el is felejtjük, hogy ezzel nehézségei adódtak. Ha pedig mégsem alakulnak úgy a dolgok, ahogy reméltük, ne szégyelljük szakember segítségét kérni.