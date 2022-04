Horváth Dezső, az SZTE TTIK dékánja és Almazbek Asanbaev, a Kirgiz Köztársaság nagykövetségének vezető tanácsosa nyitotta meg péntek délelőtt a Prinz Gyula fényképfelvételeiből és panorámarajzaiból összeállított állandó tárlatot a Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéken.

Kirgiz népzenét is hallgathattak a megjelentek Fődi Ágnes és Hegedűs Zoltán előadásában: az utolsó dalt a tanácsos is velük énekelte. A tanszék 1945-1957 közötti vezetőjéről elnevezett terem mellett látható a kiállítás. A képek mellé információs tábla is került, amiről többet megtudhatnak az érdeklődők Prinz Gyula munkásságáról.

A neves geográfus 1906-ban részt vett Almásy Gyula Közép-Ázsia expedícióján, és a Tien-Shan hegység olyan vidékeiről készített részletes térképeket és panorámarajzokat, ahol előtte európai utazó még nem járt. Miután fényképezőgépe patakba esett, szabadkézi panorámarajzokkal dokumentálta a földrajzi, földtani megfigyeléseket - ezek a tanszék tulajdonában állnak, nagyított másolatai kerültek ki a falakra.

Második belső-ázsiai útja is nagy elismerést aratott tudományos körökben. Nem csak a földrajz-, hanem a néprajztudomány is sokat köszönhet a tudósnak: fotói mellett részletes leírásokat is készített a nomád népek - például a kirgizek - XX. század eleji életmódjáról is.

A kiállítással a nemzetközi hírű geológus professzor előtt nem csak a tanszék, de a Magyar Földrajzi Társaság - ő alakította meg Szegeden az első vidéki szakosztályt - és Kirgizisztán Magyar Nagykövetsége is tisztelgett.