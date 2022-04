Továbbra is tíz embert kezelnek kórházban a hétvégi támadás miatt. Kilencen a lakóházukba csapódó rakéta miatt sérültek meg, egy nő pedig akkor, amikor az egyik odesszai temetőben robbantak bombák. Az Ukrajinszka Pravdának nyilatkozó orvos szerint valamennyiük állapota stabil, gyermek nincs az áldozatok között, a legtöbb sebet a robbanásokban összetört üvegszilánkok okozták.



Mentőautók Genovából



A támadásban a 13-as villamosvonal pályája is megrongálódott, ezt hétfő délutánra javították ki a szakemberek – jelentették be az önkormányzat hivatalos Telegram-csatornáján, az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. Itt arról is írtak, hogy a tömegközlekedés zavartalanul működik, hétfőn 46 villamos és 40 trolibusz járta Odessza utcáit.



Közben folyamatosan érkeznek a településre az adományok. Hétfőn nyolc nagy doboznyi gyógyszer és több mint száz elsősegélydoboz érkezett a külföldön élő odesszaiaktól, míg az olasz testvérvárosból, Genovából adományként két, orvosi műszerekkel felpakolt mentőautó.



Haditengerészeti központ



A délnyugat-ukrajnai városban mindennaposak a légiria­dók, az ortodox húsvét sem jelentett kivételt. A Krím-félsziget 2014-es orosz annexiója után Odessza lett az ukrán haditengerészet legfontosabb fekete-tengeri központja. A város felkészült az ostromra, a kikötőt homokzsákokból emelt barikádokkal erősítették meg. Hétfőn reggel 9 órakor egyperces néma csenddel emlékeztek meg a háború ukrán áldozatai­ról.



Egy hét alatt 99 baba



Hennagyij Truhanov, Odessza polgármestere vasárnap a várostól nagyjából 110 kilométerre keletre fekvő Mikolajivban látogatta meg az ukrán katonákat. Nem érkezett üres kézzel, a lakók által sütött húsvéti süteményeket vitt a frontra. A település Odessza vé­­delmének kulcsa: ha elesik, akkor szabaddá válhat az út a kikötőváros felé. Ugyancsak vasárnap fogadta Truhanov a lengyel és litván országgyűlési képviselők küldöttségét, akik szolidaritásukról biztosították az ukrán népet.



A háború árnyékában persze a normális élet sem állt meg: az önkormányzat weboldala szerint a múlt héten 52 fiú és 47 lány született Odessza 1. számú szülészeti klinikáján. Közben a csernobili áldozatok emlékművét is letisztították, ugyanis április 26-án, vagyis ma van az atomerőmű balesetének 36. évfordulója.